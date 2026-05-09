Aubameyang écarté, extincteur vidé : chaos lors de la mise au vert de l’OM !

L'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe marseillais et ne participera pas au match au Havre dimanche, après un incident au centre d'entraînement, a appris l'AFP samedi auprès d'une source au sein de la direction du club, confirmant une information de RMC Sport.

L'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe marseillais. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les joueurs marseillais ont passé quatre nuits à la Commanderie, de lundi dans la journée à vendredi midi, pour une mise au vert prolongée, décidée après la cinglante défaite concédée le week-end dernier à Nantes (3-0).

Et jeudi soir, selon une autre source à l'OM, plusieurs joueurs ont «semé un gros chahut» dans plusieurs chambres du centre d'entraînement, où ils ont laissé un grand désordre.

Aubameyang, 36 ans, faisait partie de ce groupe et, selon plusieurs médias sportifs, il aurait vidé un extincteur dans la chambre de Bob Tahri, l'ancien athlète français, qui fait désormais partie du staff sportif de l'OM. La direction du club a ensuite décidé vendredi de sanctionner Aubameyang en l'écartant du match de dimanche.

À deux journées de la fin, l'OM est 7e du championnat et ses chances de participer à la prochaine Ligue des champions sont désormais quasi nulles. Le club marseillais risque même de ne participer à aucune compétition européenne la saison prochaine.