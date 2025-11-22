De retour pour quelques minutes après plus de deux ans loin du football, Paul Pogba a savouré l'accueil du public, samedi, malgré la lourde défaite de Monaco à Rennes (4-1). Si l'équipe de France est encore dans un coin de sa tête, il assure pour l'instant ne «penser qu'à Monaco».

Paul Pogba fait son retour avec Monaco malgré la défaite 4-1 contre Rennes. AP

Keystone-SDA ATS

«C'est beau, c'est le retour de Paul Pogba, mais je joue à Monaco, c'est mon équipe et je n'aime pas perdre», a lâché le milieu de terrain en zone mixte. Entré à la 85e minute, alors que son équipe était menée 4-0, il a reçu une ovation debout de toute l'enceinte bretonne qui l'a encore applaudi debout après le coup de sifflet final.

«Ca m'a vraiment touché de voir ce public se lever, applaudir. Je ne l'imaginais vraiment pas. Un grand merci à tous les fans qui étaient là, aujourd'hui, et qui m'ont supporté», a-t-il déclaré. Passés sa suspension de deux ans pour dopage et les pépins physiques qui ont retardé cet évènement tant attendu, il s'est efforcé de ne pas se laisser submerger par l'émotion.

«Essayer d'apporter une bonne énergie, ne pas prendre de but et prendre du plaisir bien sûr parce que ça fait longtemps quand même», ont été ses seules pensée au moment de refouler la pelouse, a-t-il confié. Et maintenant que ce grand moment est passé, il veut garder cette ligne, même s'il admet être «soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde».

De retour en Coupe du monde?

«Mais maintenant il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme et faire un match de 90 minutes et aider l'équipe le plus possible», a-t-il immédiatement ajouté. «On travaille, on a travaillé, on a attendu plus de deux ans pour revenir. Aujourd'hui, ça a été fait. Dieu merci. On va continuer à travailler pour aller chercher les objectifs», a encore insisté «la Pioche».

Car, même si «c'est loin», comme il le dit, la Coupe du Monde de l'été prochain avec l'équipe de France trotte dans un coin de sa tête. Et pour entretenir son rêve d'y participer, Pogba n'a qu'une obsession: «me remettre vraiment en forme pour aider l'équipe parce que si je ne suis pas en forme, que je joue mal et que je ne +performe+ pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier (...) Aujourd'hui je ne pense qu'à Monaco», a-t-il assuré.