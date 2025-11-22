  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paul Pogba «Aujourd'hui, je ne pense qu'à Monaco»

ATS

22.11.2025 - 22:49

De retour pour quelques minutes après plus de deux ans loin du football, Paul Pogba a savouré l'accueil du public, samedi, malgré la lourde défaite de Monaco à Rennes (4-1). Si l'équipe de France est encore dans un coin de sa tête, il assure pour l'instant ne «penser qu'à Monaco».

Paul Pogba fait son retour avec Monaco malgré la défaite 4-1 contre Rennes.
Paul Pogba fait son retour avec Monaco malgré la défaite 4-1 contre Rennes.
AP

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:49

«C'est beau, c'est le retour de Paul Pogba, mais je joue à Monaco, c'est mon équipe et je n'aime pas perdre», a lâché le milieu de terrain en zone mixte. Entré à la 85e minute, alors que son équipe était menée 4-0, il a reçu une ovation debout de toute l'enceinte bretonne qui l'a encore applaudi debout après le coup de sifflet final.

«Ca m'a vraiment touché de voir ce public se lever, applaudir. Je ne l'imaginais vraiment pas. Un grand merci à tous les fans qui étaient là, aujourd'hui, et qui m'ont supporté», a-t-il déclaré. Passés sa suspension de deux ans pour dopage et les pépins physiques qui ont retardé cet évènement tant attendu, il s'est efforcé de ne pas se laisser submerger par l'émotion.

«Essayer d'apporter une bonne énergie, ne pas prendre de but et prendre du plaisir bien sûr parce que ça fait longtemps quand même», ont été ses seules pensée au moment de refouler la pelouse, a-t-il confié. Et maintenant que ce grand moment est passé, il veut garder cette ligne, même s'il admet être «soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde».

De retour en Coupe du monde?

«Mais maintenant il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme et faire un match de 90 minutes et aider l'équipe le plus possible», a-t-il immédiatement ajouté. «On travaille, on a travaillé, on a attendu plus de deux ans pour revenir. Aujourd'hui, ça a été fait. Dieu merci. On va continuer à travailler pour aller chercher les objectifs», a encore insisté «la Pioche».

Car, même si «c'est loin», comme il le dit, la Coupe du Monde de l'été prochain avec l'équipe de France trotte dans un coin de sa tête. Et pour entretenir son rêve d'y participer, Pogba n'a qu'une obsession: «me remettre vraiment en forme pour aider l'équipe parce que si je ne suis pas en forme, que je joue mal et que je ne +performe+ pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier (...) Aujourd'hui je ne pense qu'à Monaco», a-t-il assuré.

Les plus lus

Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Un fer à souder, de la «curiosité» et un soupçon de mauvaise foi
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao