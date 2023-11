Lille est revenu à un point du podium après s'être imposé aux dépens d'une très faible équipe de Lyon qui fonce vers la Ligue 2 (2-0), dimanche au Groupama Stadium en match de clôture de la 13e journée de championnat.

Anthony Lopes et l'OL ont concédé dimanche contre Lille leur neuvième défaite de la saison. KEYSTONE

Le Losc, qui a remporté son sixième succès de la saison (5 nuls, 2 défaites) mais est invaincu en championnat depuis sa défaite contre Reims (2-1) le 26 septembre, est en embuscade au pied du podium, quatrième à un point de Monaco (3e).

Les Lillois qui ont une carte importante à jouer mercredi pour leur qualification en Ligue Europa Conférence à Ljubljana peuvent se présenter avec un bon capital confiance que n'ont pas entamé les Lyonnais, toujours derniers avec sept points avec un match de plus à jouer, à Marseille le 6 décembre.

Les Nordistes, sereins et supérieurs dans tous les domaines, ont fait preuve de réalisme en première période. Ils ont ouvert la marque par Jonathan David, servi par Yusuf Yazici pour devancer la sortie d'Anthony Lopes (27). David n'avait plus marqué depuis ses deux buts inscrits en août.

Lille a porté le score à 2-0 peu après sur une grosse frappe de Tiago Santos des 22 mètres après un mauvais renvoi défensif d'Henrique (32).

A l'inverse, l'OL n'a pas su concrétiser les rares occasions qu'il s'est procuré par Maxence Caqueret ou Ernest Nuamah, dont les tentatives ont été arrêtées par Lucas Chevalier (25, 39) qui s'est aussi interposé devant Mama Baldé (60). Celui-ci a également envoyé une reprise de la tête au dessus malgré une belle position (57).

Inefficace en attaque, Lyon l'est tout autant en défense comme au milieu.

Grosso impuissant, moqueries des ultras

L'équipe lyonnaise a affiché beaucoup de volonté avant l'ouverture du score mais elle semble ne pas avoir le niveau pour espérer se maintenir en Ligue 1 et l'entraîneur Fabio Grosso, qui ne compte depuis son arrivée le 16 septembre qu'une victoire à son actif, à Rennes (1-0) le 12 novembre, à onze contre dix durant 85 minutes, paraît forcément en danger.

Il avait remplacé Laurent Blanc après la quatrième journée de championnat mais ne trouve pas, malgré de nombreux essais, la bonne formule pour lancer définitivement la saison de l'OL dans la course au maintien.

Mais à sa décharge, il apparaît bien seul dans un club à la dérive, dont le président John Textor est resté aux Etats-Unis pour fêter Thanksgiving, et qui attend la nomination prochaine d'un directeur sportif.

La plupart des cadres de l'ère Jean-Michel Aulas sont partis ou négocient leur départ, alors que Laurent Prud'homme, futur directeur général, était présent en simple spectateur en tribune officielle alors que sa prise de fonction n'est pas attendue avant 2024.

Renforcer l'effectif au cours du mercato hivernal reste très hypothétique et suspendu au feu vert de la DNCG fin novembre. Tout dépendra aussi du retard accumulé d'ici la trêve alors que les écarts ne sont pas encore rédhibitoires.

Plus de 40'000 spectateurs étaient pourtant au stade avec l'espoir de voir leur équipe s'imposer une deuxième fois et quitter la dernière place mais l'OL est sorti sous les sifflets à la mi-temps comme en fin de match et a subi les moqueries des ultras en seconde période.

Alvero espère «que ce ne soit pas la fin»

«On est déçu. Ça reste une défaite. C'est compliqué pour le collectif après cette bonne note face à Rennes. Aujourd'hui on replonge un peu tout en espérant que ce ne soit pas... la fin, quoi», a-t-il tenté de commenter au sujet des chances de maintien de l'Olympique lyonnais qui se réduisent déjà après 13 journées.

«Cette année, on a plus l'habitude d'être mené au score. C'est factuel. Il a fallu rebondir. On a manqué d'efficacité. C'est compliqué surtout après ce type de match au cours duquel on manque de réalisme mais Lille joue très bien et a été plus efficace», a admis le joueur, âgé de 21 ans.

«La situation était déjà assez compliquée. Cela continue. Il va falloir casser cette spirale au plus vite. On fait totalement confiance à l'entraîneur qui sait ce qu'il fait et ce qu'il veut. Il faut essayer de le suivre», a poursuivi Alvero arrivé de Sochaux cet été et qui «n'imaginait pas cette situation» en débarquant à Lyon.

«C'est ma première saison au club, je joue, j'ai marqué. C'est compliqué quand même d'avoir toujours la tête levée. Ca fait partie de mon expérience. Mais pour un jeune, arriver dans un club pour jouer le maintien, c'est compliqué mais ça me rendra plus fort», a-t-il estimé.

«Je me sens capable de prendre le leadership au sein de l'équipe. Il faut donner le maximum, peu importe les caractères mais personne ne peut plus se cacher. On est dans une situation alarmante. L'ambiance dans le vestiaire ? Ça reste dans le vestiaire mais c'est quand même compliqué. Il faut l'avaler», a-t-il quand même confié.