  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Avant l’Europe, Paris gagne… et s’inquiète

Melchior Cordonier

14.9.2025

Grâce à un doublé de Bradley Barcola, le PSG a enchaîné une quatrième victoire en autant de rencontres dimanche face à Lens (2-0) lors de la 4e journée de Ligue 1, mais déplore trois nouveaux blessés, trois jours avant d'entamer sa campagne de Ligue des champions.

Quatrième succès de rang pour Paris, mais trois nouveaux blessés.
Quatrième succès de rang pour Paris, mais trois nouveaux blessés.
EPA

Agence France-Presse

14.09.2025, 23:06

En tête du championnat avec 12 points, Paris devance Lille (2e, 10 pts), vainqueur de Toulouse à domicile 2-1, tandis que Lyon (4e, 9 pts) s'est sabordé à Rennes (3-1) en clôture de la journée.

Barcola a ouvert le score grâce à une superbe frappe enroulée (15e) avant de doubler la mise en deuxième période d'un tir à ras de terre (51e). Avec trois buts inscrits cette saison, il rejoint notamment son coéquipier Joao Neves en tête des meilleurs buteurs du championnat.

Mais la rencontre du PSG a été ternie par les sorties sur blessures de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo, alors que les champions d'Europe devront déjà faire sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l'Atalanta Bergame mercredi.

Paris a tout de même profité de la rencontre pour organiser une cérémonie d'adieux à un «titi» historique, Presnel Kimpembe, qui a quitté le club en début de saison, 20 ans après y être arrivé pour le Qatar SC.

Plus tôt dans la journée, Lille, apathique, mené, puis renversant, a arraché la victoire in extremis face à Toulouse (2-1) grâce à un but d'Ethan Mbappé, dans la dernière minute du temps additionnel (90e+8) au Stade Pierre-Mauroy.

Après la gifle reçue face aux Parisiens (6-3) avant la trêve internationale, Toulouse chute à nouveau, et occupe la dixième position (six points).

Lors du dernier match de la journée, Lyon qui restait sur trois victoires en trois rencontres, se dirigeait vers un nouveau succès à dix minutes de la fin face à Rennes, mais a coulé à la suite de l'expulsion évitable de Tyler Morton (1-3).

Le jeune Kader Meïté, 17 ans, sorti du banc, a été le détonateur rennais, en inscrivant un doublé dans le temps additionnel. Avec sept points, les joueurs de Habib Beye sont seuls 6e du championnat.

Vainqueur de son premier match en Ligue 1 à domicile face à Metz, le Paris FC, ambitieux promu, a obtenu son premier succès à extérieur en s'imposant 2-1 à Brest pour le retour de Pierre Lees-Melou à Francis-Le Blé.

Les Parisiens, désormais 10e de Ligue 1, ont fait la différence en première période grâce à Willem Geubbels (14e) et Vincent Marchetti (34e), avant de résister en seconde période aux assauts brestois.

Les Bretons qui ont buté sur le gardien parisien, Obed Nkambadio, en feu, n'ont toujours pas gagné cette saison tout comme Metz, rejoint par Angers dans le temps additionnel (1-1), après un pénalty de Himad Abdelli.

Dans le temps additionnel également, sur pénalty aussi (de Joaquin Panichelli 90e+1), Strasbourg est venu à bout du Havre à domicile et occupe la 5e place du championnat.

Les plus lus

Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade
Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?
L'actrice Isabelle Nanty victime d'un accident de voiture
Trump somme les pays de l'Otan d'arrêter d'acheter du pétrole russe