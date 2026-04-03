Le Paris SG a battu Toulouse 3-1 vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 28e journée. Ce succès lui assure de rester leader de la Ligue 1, à cinq jours du choc européen contre Liverpool.

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Un doublé d'Ousmane Dembélé (23e, 33e) et une réalisation de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel (92e), contre un but de Rasmus Nicolaisen (27e), permettent aux Parisiens (63 points) de compter quatre longueurs d'avance sur leur dauphin Lens. Les Lensois joueront à Lille samedi soir.

Les joueurs de Luis Enrique accueilleront mercredi au Parc les Reds de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (retour le 14 avril). La trêve internationale n'a visiblement pas perturbé leur dynamique.