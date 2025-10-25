  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Battu par Lens, l'OM redonne les commandes au PSG

ATS

25.10.2025 - 23:16

Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens samedi, laissant le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 à Brest, reprendre la tête.

Sale soirée pour l'OM de Roberto De Zerbi.
Sale soirée pour l'OM de Roberto De Zerbi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 23:16

Battu sur le même score par le Sporting Portugal mercredi en Ligue des champions, l'OM retombe de son nuage après cinq victoires consécutives en championnat. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score via Mason Greenwood (17e), mais Odsonne Edouard (23e) sur penalty et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e) ont permis à Lens, désormais 2e, de les dépasser également.

Ligue des champions. Les Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois

Ligue des championsLes Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois

Marseille abandonne donc le fauteuil de leader au PSG, qui s'est remis en ordre de marche en championnat quatre jours après le carton infligé à Leverkusen en C1 (7-2). Un doublé d'Hakimi (29e/39e) et un but de Désiré Doué (96e) ont permis au PSG de renouer avec la victoire, après deux matches nuls en Ligue 1.

Ligue des champions. Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Ligue des championsLe PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Monaco regagne aussi

Autre équipe du haut du tableau, Monaco (4e) a remporté sa première victoire de l'ère Sébastien Pocognoli, l'entraîneur belge appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Après un match plutôt terne à Angers (1-1), les Monégasques, qui évoluaient avec Philipp Köhn dans le but mais toujours sans Denis Zakaria, blessé, ont battu Toulouse par le plus petit écart (1-0).

Les plus lus

«Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française
«Benjamin» a fortement balayé la Suisse, 750 appels rien qu’en terre vaudoise
Trump annonce une hausse de 10% des droits de douane sur le Canada
Lamine Yamal allume le Real, Xabi Alonso refuse de rentrer dans la polémique
La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»
Belinda Bencic peut conclure en beauté sa première saison en tant que maman