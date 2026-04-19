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Ligue 1 Titulaire, capitaine et buteur : Embolo en pleine bourre

ATS

19.4.2026 - 19:24

A nouveau titulaire dans un schéma avec deux attaquants, Breel Embolo a inscrit à Strasbourg son huitième but de la saison en Ligue 1. Le Bâlois a signé le 2-0 à Strasbourg où Rennes s’est imposé 3-0.

Avant la Coupe du Monde, Embolo retrouve du temps de jeu et est décisif, de bonne augure.
Avant la Coupe du Monde, Embolo retrouve du temps de jeu et est décisif, de bonne augure.
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

19.04.2026, 19:24

Face au demi-finaliste de la Conference League, les Bretons ont cueilli un succès précieux qui leur permet de se hisser à la quatrième place du classement, à un point du troisième Lille tenu en échec la veille face à Nice 0-0.

Ligue 1. Rennes et Breel Embolo plus que jamais dans la course pour l'Europe

Ligue 1Rennes et Breel Embolo plus que jamais dans la course pour l'Europe

Capitaine en raison de la suspension de Valentin Rongier, Breel Embolo a exploité une déviation de la tête de son compère Esteban Lepaul sur un corner pour marquer du torse à la 49e. La venue dimanche prochain de Nantes, promis à la relégation, doit permettre à Rennes de faire un pas de plus vers la qualification directe pour la Ligue des Champions.

Ligue 1. Breel Embolo décisif dans un derby breton enflammé

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