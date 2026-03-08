  1. Clients Privés
Ligue 1 Breel Embolo et Rennes poursuivent leur récital

Gregoire Galley

8.3.2026

Lens est reparti de l'avant en dominant facilement Metz (3-0) à Bollaert et revient à un point du leader, le PSG, tandis que Lyon a été accroché par le Paris FC (1-1), au bénéfice de Marseille, dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1.

Tout roule pour Rennes en ce moment.
Tout roule pour Rennes en ce moment.
IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse

08.03.2026, 23:05

Lyon se dirigeait même vers une défaite après l'ouverture du score de Marshall Munetsi, mais a poussé en fin de match et obtenu un pénalty, transformé par le capitaine Corentin Tolisso. Cela devrait donner du baume au coeur des hommes de Paulo Fonseca, éliminés jeudi en Coupe de France après deux défaites en Ligue 1.

Le podium est toutefois perdu au profit de Marseille, à la différence de buts. Côté PFC, Antoine Kombouaré devrait être frustré par le scénario pour son deuxième match sur le banc parisien, mais un point pris à Lyon reste un bon résultat pour le 13e de Ligue 1.

De son côté, Lens a marqué trois buts témoignant de la qualité de son jeu collectif, dont une réalisation de Florian Thauvin dans la foulée du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. En face, ce n'était que Metz, plus que jamais lanterne rouge, mais les trois points font du bien pour les Sang et Or qui n'en avaient pris qu'un sur les deux matches précédents.

Lens à 56 points et sera le seul concurrent au titre des Parisiens puisque Marseille, même vainqueur samedi à Toulouse (1-0), est relégué 10 points derrière.

Virtuose

A Rennes, l'ère Franck Haise commence décidément bien, avec une troisième victoire consécutive - les Bretons sont en réalité sur une série de quatre succès de suite si l'on compte le match avec un entraîneur intérimaire.

A Nice, l'ancien club de Haise, les Rennais n'ont pas fait de sentiment, inscrivant deux buts dès la première période, et se procurant même un pénalty pour enfoncer le clou. Mais le gardien Yehvann Diouf a réalisé l'arrêt qui gardait Nice dans le match.

C'était sans compter une copie conforme des rapports de force en deuxième mi-temps, ponctuée de deux nouveaux buts rennais. Les hommes de Claude Puel essuient une humiliation qui pourrait faire mal. Nice, 15e, cinq point devant le barragiste Auxerre, doit toujours assurer le maintien.

De son côté, Rennes passe cinquième, devant Lille, qui a concédé le match nul 1-1 dans les derniers instants de la partie contre Lorient au stade Pierre-Mauroy, sur une sublime reprise de volée d'Arthur Avom. Plus tôt, Matias Fernandez-Pardo était lui aussi virtuose: un appel, un contrôle de la poitrine et un lob.

Plus bas, Brest reste en première partie de tableau (9e) grâce à sa victoire probante 2-0 contre Le Havre à Francis-Le-Blé. Romain Del Castillo y est lui aussi allé de son joli lob et Ludovic Ajorque a fini le travail d'un but de renard des surfaces. Le Havre reste 14e.

