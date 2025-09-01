Breel Embolo file en Bretagne. L'international helvétique de 28 ans quitte Monaco pour rejoindre le Stade Rennais où il a signé pour 4 ans, a annoncé son nouveau club.

Breel Embolo passe de Monaco à Rennes. IMAGO/Sportsphoto

Keystone-SDA ATS

Le club de la Principauté va toucher 15 millions d'euros dans l'opération. Embolo avait quitté Mönchengladbach pour Monaco il y a trois ans. En 89 matches pour les Monégasques, il a marqué 22 buts. Cette saison, le joueur, qui compte 77 sélections en équipe de Suisse, n'a plus été aligné et a été poussé vers la sortie. A Rennes, Embolo remplace Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham pour 35 millions d'euros.

Embolo devra renoncer à la Coupe d'Europe cette saison. Alors que Monaco s'est qualifié pour la Ligue des champions, Rennes couche sur une saison dernière médiocre, ponctuée d'une décevante 12e place. Le Stade Rennais, propriété de la famille Pinault, est entraîné par l'ancien international sénégalais Habib Beye.