  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mercato Breel Embolo quitte le Rocher pour la Bretagne

ATS

1.9.2025 - 22:17

Breel Embolo file en Bretagne. L'international helvétique de 28 ans quitte Monaco pour rejoindre le Stade Rennais où il a signé pour 4 ans, a annoncé son nouveau club.

Breel Embolo passe de Monaco à Rennes.
Breel Embolo passe de Monaco à Rennes.
IMAGO/Sportsphoto

Keystone-SDA

01.09.2025, 22:17

01.09.2025, 22:21

Le club de la Principauté va toucher 15 millions d'euros dans l'opération. Embolo avait quitté Mönchengladbach pour Monaco il y a trois ans. En 89 matches pour les Monégasques, il a marqué 22 buts. Cette saison, le joueur, qui compte 77 sélections en équipe de Suisse, n'a plus été aligné et a été poussé vers la sortie. A Rennes, Embolo remplace Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham pour 35 millions d'euros.

Embolo devra renoncer à la Coupe d'Europe cette saison. Alors que Monaco s'est qualifié pour la Ligue des champions, Rennes couche sur une saison dernière médiocre, ponctuée d'une décevante 12e place. Le Stade Rennais, propriété de la famille Pinault, est entraîné par l'ancien international sénégalais Habib Beye.

Les plus lus

Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Il faudrait m'emmener à l'hôpital pour que j'abandonne»
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !