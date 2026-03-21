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ATS
21.3.2026 - 21:43
Bryan Okoh a inscrit ses premiers buts en Ligue 1.
⚽️⚽️ 2 goals as a defenderBryan Okoh is ON FIRE! 🔥 pic.twitter.com/PfKwQdOuDc— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 21, 2026
⚽️⚽️ 2 goals as a defenderBryan Okoh is ON FIRE! 🔥 pic.twitter.com/PfKwQdOuDc
Keystone-SDA
21.03.2026, 21:43
Le défenseur central suisse a marqué les deux premières réussites d'Auxerre lors du succès 3-0 à domicile contre Brest.
Auxerre a pourtant joué à dix dès la 6e et l'expulsion du gardien Léon.
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