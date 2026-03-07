Dépassé par une équipe de Monaco entreprenante vendredi (3-1), le PSG, encore trop inconsistant, a cinq jours pour s'éviter un gros coup de blues contre Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi (21h00) au Parc des Princes.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La défaite en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 n'a pas été fondamentalement surprenante au regard du début d'année 2026 du champion d'Europe en titre, marqué par l'inconstance et semé de faux pas. Mais elle risque d'approfondir considérablement les doutes de l'équipe, et ce au pire des moments: le sprint de fin de saison.

Pensant peut-être avoir fait le plus dur contre ces mêmes Monégasques, avec un barrage aller-retour de Ligue des champions très compliqué mais surmonté lors des deux dernières semaines (3-2, 2-2), les Parisiens ont été ramenés à leurs insuffisances. La qualification pour les huitièmes de finale de la compétition reine paraît finalement assez heureuse à la lumière de ce nouveau face à face contre l'une des meilleures équipes françaises du moment.

D'ailleurs, le coach de l'ASM Sébastien Pocognoli a expliqué qu'il n'avait pas changé grand-chose entre les trois matches, conscient d'avoir trouvé des clés pour embêter Paris. En effet, bousculés par le pressing et la détermination dans le duel des Monégasques, les hommes de Luis Enrique n'ont jamais maîtrisé le match, malgré leurs 72% de possession de balle. Ils ont pris une leçon de réalisme avec trois buts encaissés pour récompenser les bonnes séquences des Rouge et blanc.

Mécanique d'imprécision

Avec 17 ballons perdus, dont des relances ratées depuis son camp, le PSG s'est tiré une balle dans le pied, en particulier sur les premier et troisième buts. «On a été très imprécis, on a vu des erreurs peu habituelles, quand on fait ça contre une équipe à la dynamique positive comme Monaco, on le paie», a analysé Luis Enrique.

Et aux abords de la cage adverse, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué ont été à la peine, manquant d'inspiration et de réalisme. Un mal récurrent. C'est le problème de la mécanique de précision développée par Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc à l'été 2023: quand elle fonctionne à plein régime le niveau de jeu produit atteint des sommets, comme on l'a vu au printemps 2025, mais il suffit de quelques failles pour que tout déraille.

Le latéral Nuno Mendes ne disait pas autre chose vendredi soir: «On a perdu beaucoup de ballons bêtes, après il faut courir vers notre but, ce n'est pas ça qu'on aime, on aime attaquer le but adverse». «Aujourd'hui on n'était pas à notre niveau, on n'a pas fait ce qu'on fait normalement, marquer des buts, contrôler le match», a-t-il ajouté.

«C'est la tête le problème»

La fatigue physique, héritée de l'interminable saison passée conclue par la finale du Mondial des clubs mi-juillet, n'est plus une raison invoquée, le club estimant de surcroit bénéficier de bonnes conditions. Le PSG n'a ainsi joué qu'un match cette semaine puisqu'il est éliminé de Coupe de France, et ne jouera à nouveau qu'une rencontre la semaine prochaine, avec le report de la rencontre de L1 contre Nantes.

«Ce n'est pas une question de fatigue, car on a le temps de se reposer», a confié Nuno Mendes. Pour Luis Enrique, qui a refusé aussi de parler des pépins physiques incessants du leader Ballon d'Or Ousmane Dembélé, «c'est la tête le problème. La confiance ne s'achète pas à Monoprix. Ca se construit jour après jour».

Or le PSG n'a plus le temps. La venue du Chelsea au Parc des Princes va le mettre aux prises avec une équipe capable de développer un jeu similaire à celui de Monaco vendredi. La défaite n'arrive «pas au meilleur moment car c'est le moment-clé dans la saison», a regretté Luis Enrique. Mais «à nous de corriger ça, je veux être optimiste avec les joueurs et l'équipe pour trouver notre vrai niveau en Ligue des champions».

La défaite cinglante en finale du Mondial des clubs (3-0) contre le même Chelsea pourrait par ailleurs réveiller un esprit de revanche, même si Luis Enrique souligne que «la compétition est différente». D'où qu'il vienne, il faudra en tout cas un déclic.