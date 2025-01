L'entraîneur Bernard Casoni a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à 25'000 euros d'amende pour avoir tenu des propos racistes en septembre 2023. Les faits se sont produits lorsqu'il entraînait l'US Orléans, club de troisième division.

Bernard Casoni a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir tenu des propos racistes. imago/PanoramiC

AFP ATS

Reconnu coupable «d'injures publiques» à caractère raciste, l'ancien international a été condamné à 25'000 euros d'amende, dont 15'000 euros avec sursis, et au versement de 1501 euros d'indemnités aux parties civiles, dont SOS Racisme, Sportitude et la Licra. Son avocat Me Emmanuel Daoud a annoncé «faire appel de la décision».

«Bernard Casoni n'accepte pas la déclaration de culpabilité, car il conteste avoir tenu des propos à caractère raciste», a-t-il réagi. «Cela ne correspond pas à son parcours personnel et professionnel, d'ancien joueur et d'éducateur ni à son histoire familiale et à ses valeurs.»

Casoni (63 ans) avait été licencié de son poste après la diffusion par France Bleu Orléans d'une déclaration où il affirmait que ses joueurs n'étaient «pas plus cons que des Maghrébins».