Lorient battu 7-1 «C'est catastrophique, même honteux, c'est une énorme gifle»

Clara Francey

30.8.2025

Après avoir tenu tête à Lille une mi-temps, Lorient a sombré (7-1) en fin de seconde période, samedi, pour la 3e journée de Ligue 1, rendant ce «match catastrophique, voire honteux», a déploré l'entraîneur Olivier Pantaloni. «Je pense qu'on a perdu pied notamment après le 4e but», a estimé le coach corse.

Agence France-Presse

30.08.2025, 21:30

Son équipe avait pourtant rejoint les vestiaires sur le score de 0-0 après «une période qui m'avait semblé assez correcte, cohérente par rapport à ce qu'on voulait faire, notamment sur le plan défensif», a-t-il détaillé.

Malheureusement, les choses se sont gâtées ensuite, son équipe ayant «commis beaucoup d'erreurs sur (la) seconde période», concédant deux buts dans les huit premières minutes.

«Il y a eu du mieux, beaucoup de mieux, avec un bloc qui est remonté, des situations intéressantes» qui ont même permis aux Merlus de réduire l'écart sur pénalty à la 64e (1-2). Mais «une grossière erreur sur le troisième but», à la 77e, et un quatrième, trois minutes plus tard, ont scellé le sort de la rencontre, a admis Pantaloni.

Son équipe n'était pourtant pas au bout de ses peines puisque trois nouveaux buts se sont ajoutés pour les Nordistes et «d'un match où on pouvait dire que ça avait été à peu près correct de notre part (...), on passe à un match qui devient catastrophique, voire même honteux par rapport au résultat», a poursuivi le technicien. «Ca fait mal. C'est une énorme gifle».

«Cette équipe doit se rendre compte que le niveau de la Ligue 1 est très exigeant et que la moindre erreur, notamment face à des équipes aussi armées que celle de ce soir, ça se paye cash», a-t-il également averti.

«Il y a cette trêve qui tombe peut-être à pic pour qu'on puisse faire le point et essayer de voir comment aborder le prochain match en étant beaucoup plus efficaces, même si ce ne sera pas une chose simple», a-t-il conclu en riant nerveusement, le prochain rendez-vous des Bretons étant à Marseille, dans deux semaines.

