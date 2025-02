L'Olympique de Marseille était furieux contre l'arbitrage de Jérémy Stinat lors de sa défaite à Auxerre (3-0), le conseiller sportif Fabrizio Ravanelli le qualifiant de «scandaleux», samedi lors de la 23e journée de Ligue 1.

🎙️ | Les dirigeants de l’@OM_Officiel, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, expriment leur colère face à l'arbitrage ! 😡

🔗 https://t.co/mOvdgnXTNF#AJAOM pic.twitter.com/hzYLMf3FcC — DAZN France (@DAZN_FR) February 22, 2025

AFP Nicolas Larchevêque

«Toute la France a vu, (l'arbitre Jérémy) Stinat a fait n'importe quoi. C’est un arbitrage scandaleux», a pesté le dirigeant italien au micro du diffuseur DAZN. L'OM conteste notamment l'exclusion de Derek Cornelius pour un second avertissement. «Il donne un rouge pour un deuxième jaune inacceptable, il a pris le ballon», a déploré Ravanelli.

Furieux, le président de l'OM Pablo Longoria a lancé : «C'est de la vraie corruption !» en passant devant les journalistes dans les couloirs du stade Abbé-Deschamps.

«On n'accepte plus cette situation»

L'entraîneur Roberto De Zerbi a également estimé sur DAZN que «le penalty sur Quentin Merlin est clair», mais la vidéo a confirmé la décision du directeur de jeu qui n'a pas sifflé faute. «On n'accepte plus cette situation, on demande le respect et un arbitrage équitable», a encore dit Ravanelli.

Avant la rencontre, l'OM avait publiquement regretté que Jérémy Stinat soit désigné pour cette rencontre. Il était le quatrième arbitre du match de Coupe de France contre Lille qui a valu au directeur du football Medhi Benatia d'être suspendu trois mois.

«Non, les arbitres français ne sont pas corrompus !»

Suite à cette polémique, le syndicat des arbitres de football (Safe) a saisi dimanche le Comité national d'éthique après les propos du président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria.

«Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus ! Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français», a écrit le Syndicat des arbitres de football d'élite dans un communiqué.