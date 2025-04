Longtemps maladroit cette saison, l'avant-centre de Monaco Breel Embolo, récent buteur avec la Suisse et dans le derby contre Nice, semble retrouver l'efficacité à point nommé pour l'ASM, en déplacement samedi à Brest samedi, qui veut s'accrocher au podium.

Breel Embolo semble retrouver l'efficacité à point nommé pour Monaco. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Gregoire Galley

Juste avant le déplacement en février à Lisbonne pour y défier Benfica en Ligue des champions, Embolo, 28 ans, avait évoqué avec sa direction une éventuelle prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2026, dans un club où il se sent «à l'aise».

Mais les discussions n'ont pas encore débuté. En interne, on a fait comprendre à chacun que le moment était de se focaliser sur le terrain et «la qualification en Ligue des champions».

«Mon avenir ? C'est de me qualifier pour la Ligue des Champions avec mon club, répète désormais Embolo. On verra après si c'est avec ou sans moi. Mon but actuel est de bien finir la saison et montrer qu'on a trouvé la régularité.»

Et après la désillusion lisboète, puis la défaite à Lille (2-1), Monaco est d'ailleurs devenu plus stable. Avec dix points pris sur douze en quatre journées, la formation d'Adi Hütter a retrouvé la deuxième place. Et ne compte plus la lâcher.

Pour cela, l'entraîneur compte sur un Embolo en forme, aux côtés de Mika Biereth, serial buteur devenu incontournable (douze buts en dix matches de L1). L'Autrichien a même adoré le but du Suisse, qui a permis de remporter le derby. «Un but exceptionnel, assure Hütter. C'est exactement ce qu'on attend de Breel, tellement puissant, avec tellement d'énergie.»

Embolo-Biereth, «forte combinaison»

«C'est l'une de mes grandes qualités mais je n'ai pas que celle-là», assume le joueur, surtout apprécié dans le groupe pour son altruisme. Lui, peu efficient avec Monaco cette saison (six buts et huit passes décisives en 36 matches), apprécie surtout d'évoluer avec un deuxième attaquant à ses côtés. «Avec Mika, c'est un peu plus simple, précise-t-il. L'attention n'est pas que sur moi. J'ai beaucoup joué tout seul devant, avec deux ou trois défenseurs qui me collaient. Un deuxième attaquant simplifie la chose et m'aide beaucoup. Ou lui a l'espace, ou c'est moi.»

«Même si nous avons régulièrement joué en 4-2-3-1 cette saison, pour l'instant, j'ai le sentiment que la combinaison entre Breel et Mika convient parfaitement. Elle est très forte», assure Hütter, qui n'oublie pas de citer le retour en forme de Folarin Balogun, au profil complémentaire d'Embolo. George Ilenikhena possède, lui, des qualités plus comparables à celles du Suisse.

En tout cas, Embolo, deuxième vice-capitaine à Monaco comme en sélection suisse - il a porté le brassard le 21 mars en Irlande du Nord -, sera l'un des hommes de base de Monaco pour cette fin de saison.

Blessé gravement à un genou en août 2023, il est revenu à la compétition il y a un an, le 25 mars 2024. Aujourd'hui, il se sent «en pleine forme». «Je travaille avec les kinés et préparateurs physiques du club, avec mon kiné personnel aussi, indique-t-il. Je veux être le plus compétitif et le plus frais possible pour aider mon équipe sur le terrain.»

«Rater un an, c'est vraiment long, tu as envie de jouer chaque match, soutient-il. Tu as raté des matches, des émotions, et du coup, tu veux tout aller chercher (...). C'est top d'enchaîner enfin les matches sans douleur. On va essayer de continuer ainsi». Puis, il ajoute dans un sourire: «On va aussi essayer d'arranger un peu l'efficacité pour la fin de la saison».