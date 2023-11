La Ligue 1 est «un championnat bien meilleur que ce que je pensais» et «pas du tout ennuyeux», a déclaré l'entraîneur espagnol du Paris SG Luis Enrique, jeudi en conférence de presse à Poissy (Yvelines), à la veille du choc contre Monaco.

L'entraîneur espagnol du Paris SG Luis Enrique à la veille du choc contre Monaco. (illustration) KEYSTONE

Pensez-vous comme certains que le calendrier est trop chargé, notamment en sélection, où se sont blessés Warren Zaïre-Emery et Marquinhos ?

"C'est une polémique dans laquelle je ne veux pas rentrer, il y a un calendrier, tous les joueurs veulent jouer pour leur pays. A partir de là je fais mon travail, je contrôle ce que je peux, et il y a d'autres choses que je ne maîtrise pas.

L'équipe a des ressources suffisantes pour gérer les problèmes, je m'adapte, j'espère que les joueurs récupèreront le plus vite possible. J'ai sans aucun doute le meilleur effectif du championnat, même si quand un joueur se blesse, c'est toujours triste."

Marco Asensio, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe sont-ils aptes pour jouer?

"Kimpembe, j'ai vraiment très envie qu'il revienne dans le groupe, c'est l'un de ses leaders, un capitaine potentiel. Il s'entraîne la plupart du temps avec nous (après s'être remis d'une rupture du tendon d'Achille la saison dernière, NDLR). C'est toujours un beau moment quand un joueur qui a été longtemps écarté des terrains revient.

(Pour Asensio et Danilo), dès le moment où tu reviens dans le groupe tu peux commencer à jouer, ils sont tous les deux à disposition."

Critiquée pour son manque de buts, la Ligue 1 est-elle ennuyeuse ?

"Le championnat français, ennuyeux? Pas du tout pour moi! Au contraire en tant qu'entraîneur j'aimerais parfois plus de contrôle, il y a beaucoup d'occasions de but.

C'est un championnat bien meilleur que ce que je pensais. Souvent on entend des avis sans les vérifier. Elle est forte, avec de bons joueurs qui partent parfois ensuite dans de très bons championnats comme en Angleterre.

Par exemple, Monaco (que le PSG affronte vendredi, NDLR) est une équipe qui me plaît beaucoup, qui a un pressing haut, qu'elle gagne ou pas. Derrière nous c'est l'équipe qui génère le plus d'occasions et de buts."