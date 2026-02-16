L'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, a appelé ses joueurs à conserver l'humilité qu'ils ont affiché pour obtenir dimanche contre Nice (2-0), leur treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la septième en championnat où l'OL est actuellement 3e.

L'émotion de Paulo Fonseca face aux supporters 🥹



Quelle saison de l'OL et quelle saison de son coach portugais. #OLOGCN pic.twitter.com/KI9GaDfK0q — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«C'est un bon moment mais nous devons continuer avec la même humilité et cette capacité de travailler ensemble. Il faut poursuivre comme nous avons fait jusqu'à présent. Nous devons continuer avec cet équilibre. Ce qu'ont réalisé les joueurs jusqu'à maintenant est magnifique», s'est-il félicité en conférence de presse.

Il s'est en outre montré très ému de l'ovation que lui ont réservé les supporters du virage nord du Groupama stadium. «C'était une surprise de leur part. Pour moi, c'était un moment pour les joueurs mais ils ont souhaité (les supporters) que je vienne les voir. C'était magnifique et très émouvant. Je les remercie de cet hommage qui représente pour moi», a-t-il réagi.

«C'est une bonne chose. Il lui avait attribué une petite banderole. Il avait les larmes aux yeux. Ce genre de chose touche énormément. Le club est bien, tout se passe bien entre les joueurs, la direction ou le public. Il faut continuer à être soudé. Il y aura, c'est certain, des moments plus difficiles. Il faut en profiter en continuant à travailler», a commenté de son côté, le milieu et capitaine Corentin Tolisso.

«Cette famille que nous avons créé avec les supporters est formidable», a encore dit Fonseca qui veut toutefois «retenir principalement la victoire après un match difficile au cours duquel l'équipe a très bien défendu».

«Nous avons bien géré alors que nous avons eu peu d'occasions», a-t-il reconnu sans vouloir penser au record éventuel de l'histoire de l'OL d'atteindre quatorze victoires consécutives que pourrait battre son équipe.

«Si ce record arrive, c'est très bien mais ce qui compte avant tout c'est de continuer à bien jouer, être équilibré et fort mentalement comme face à Nice», a-t-il estimé.

Fonseca a situé la principale marge de progression de son équipe «dans la faculté à récupérer ses nombreux joueurs blessés pour avoir plus de possibilités» pour composer son onze.