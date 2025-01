La direction de l'OGC Nice a confirmé mardi qu'elle avait été mise au courant quelques heures avant le match des banderoles qui ont été déployées par ses supporters lors de la victoire contre Marseille (2-0). Le club a ajouté qu’il avait exprimé en vain son opposition à leur contenu, jugé «raciste et injurieuse» par l’OM et la Ligue de football professionnel française (LFP),

Lundi, la LFP et l'OM ont condamné les «chants homophobes et sexistes» et les banderoles «racistes et injurieuses» (à savoir notamment : «Le soleil se couche sur la ville de Nice… que la chasse aux rats commence !») lors du match Nice-OM à l'Allianz Riviera.

Le parquet de Nice a annoncé de son côté qu'une enquête avait été ouverte pour provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive et confiée au service local de police judiciaire (SLPJ) de la ville.

«Le jour du match face à l'OM, la direction de l'OGC Nice a été informée de la teneur des banderoles prévues par le groupe Ultras Populaire Sud», a reconnu le club azuréen dans un communiqué publié mardi. Avant de préciser: «La direction et le service juridique du club se sont montrés défavorables au contenu des banderoles, compte tenu de leur message violent et soumis à interprétation.»

Les ultras niçois ont «refusé» de retirer leurs banderoles

«Le club a donc immédiatement demandé au représentant de la Populaire Sud de ne pas les exposer, ce que ce dernier a refusé», a encore justifié le club.

La direction du club azuréen ajoute qu'une fois les banderoles «affichées», elle «a immédiatement réagi afin de les ôter aussi rapidement que possible tout en ayant conscience de l'impact négatif de celles-ci sur son image». Dans ces conditions, Nice «apportera désormais tous les éléments en sa possession lors de la commission de discipline» de la Ligue de football professionnel.

L'OGC Nice, qui a précisé jouer «pleinement son rôle d'acteur citoyen (...) sur son territoire», et n'adhérer «aucunement à quelque forme de violence ou d'incitation à la haine», a également estimé que «l'affichage de banderoles polémiques dépassent largement le cadre de l'OGC Nice et qu'une action globale entre la LFP, les clubs et ces groupes (de supporters, NDLR) devrait être menée, plutôt que de stigmatiser un club en particulier.»

L’ex-Niçois Neal Maupay aussi visé et insulté

Au cours du match, dont les supporters marseillais avaient été interdits, des fans du Gym se sont signalés par des chants homophobes, qui ont entraîné une très brève interruption, ou insultants à l'encontre de la mère de l'ancien Aiglon Neal Maupay, désormais attaquant de l'OM.

Ils ont aussi déployé plusieurs banderoles insultantes contre Maupay (à savoir : «Tu es passé d’un enfant du club à un enfant de p***») ou comparant les habitants de Marseille à des «rats», un rapprochement jugé raciste par le maire de Marseille Benoît Payan.