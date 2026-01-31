Le Paris FC a trouvé son renfort offensif à la fin du mercato d'hiver en la personne de l'international italien Ciro Immobile. Il doit passer sa visite médicale dimanche.

🚨🇫🇷 Exclusive story confirmed: Ciro Immobile, set to join Paris FC from Bologna!



Permanent deal and contract also accepted by Immobile, set for contract signing after medical.



Here we go. 🇮🇹 pic.twitter.com/g00QHIyAif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Après l'échec de la piste Edin Dzeko, qui a finalement choisi Schalke 04, le promu parisien a opté pour un autre buteur expérimenté, âgé de 35 ans. Le promu contrôlé par la famille Arnault a trouvé un accord avec Bologne, où l'attaquant, freiné par une blessure à une cuisse, n'a joué que 9 matches cette saison.

Champion d'Europe en 2021 avec l'Italie, Immobile (57 sélections, 17 buts) est recruté pour ses qualités de finisseur. Le staff parisien est persuadé qu'il peut bonifier le jeu offensif de l'équipe. Il a connu ses meilleures saisons à la Lazio Rome (2016-2024), où il a marqué 207 buts en 340 matches.