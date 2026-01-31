  1. Clients Privés
Ligue 1 Le Paris FC mise sur Ciro Immobile en fin de mercato

ATS

31.1.2026 - 18:10

Le Paris FC a trouvé son renfort offensif à la fin du mercato d'hiver en la personne de l'international italien Ciro Immobile. Il doit passer sa visite médicale dimanche.

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:10

Après l'échec de la piste Edin Dzeko, qui a finalement choisi Schalke 04, le promu parisien a opté pour un autre buteur expérimenté, âgé de 35 ans. Le promu contrôlé par la famille Arnault a trouvé un accord avec Bologne, où l'attaquant, freiné par une blessure à une cuisse, n'a joué que 9 matches cette saison.

Coupe de France. Coup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Coupe de FranceCoup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

Champion d'Europe en 2021 avec l'Italie, Immobile (57 sélections, 17 buts) est recruté pour ses qualités de finisseur. Le staff parisien est persuadé qu'il peut bonifier le jeu offensif de l'équipe. Il a connu ses meilleures saisons à la Lazio Rome (2016-2024), où il a marqué 207 buts en 340 matches.

