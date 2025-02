«Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français», a admis lundi dans une interview à l'AFP Pablo Longoria. Le président de Marseille assure «regretter» d'avoir utilisé ce terme.

«La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette», a déclaré Longoria à propos de son accès de colère après le match Auxerre-Marseille (3-0), qu'il explique par «beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l'OM a été défavorisé».

Furieux de l'arbitrage de Jérémy Stinat lors de ce match à Auxerre, les dirigeants marseillais ont parlé samedi soir d'arbitrage «scandaleux» ou «honteux».

«Dites-le bien que Pablo Longoria le dit : c'est de la vraie corruption !», a même lâché le président de l'OM, manifestement furieux, dans les couloirs du stade Abbé-Deschamps.

«Je suis très auto-critique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d'image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même», a déclaré Pablo Longoria à l'AFP.

«Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça», a-t-il ajouté.

«Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. Qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut améliorer, oui. Et c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde», a encore précisé le dirigeant marseillais.

«Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c'est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé», a estimé le président marseillais.

La réaction de Longoria samedi a provoqué une levée de boucliers dans le monde du football français et a été dénoncée par le président de la FFF Philippe Diallo comme par le directeur de l'arbitrage Antony Gautier.