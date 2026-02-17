  1. Clients Privés
Coup de théâtre à l'OM Medhi Benatia reste jusqu'en juin, Pablo Longoria déclassé

ATS

17.2.2026 - 13:51

Medhi Benatia restera finalement en poste jusqu'à la fin de saison, a annoncé mardi le propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt, dans un communiqué. L'ancien joueur avait présenté la semaine dernière sa démission de son poste de directeur du football.

Keystone-SDA

17.02.2026, 13:51

«Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l'Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison», écrit l'homme d'affaires, propriétaire de l'OM depuis 2016, dans ce communiqué.

«Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives», ajoute McCourt, qui est attendu ce mardi à Marseille.

Ligue 1. Crise totale à l'OM : Medhi Benatia s'en va à son tour

Ligue 1Crise totale à l'OM : Medhi Benatia s'en va à son tour

Pablo Longoria fragilisé

Le communiqué précise également que le rôle du président Pablo Longoria, dont le champ d'action semble considérablement réduit, va «évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes».

L'annonce de mardi s'apparente à un coup de théâtre alors que Benatia avait annoncé de lui-même qu'il quittait ses fonctions.

«Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels sportivement, le projet avance. Mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix», avait-il ainsi écrit dimanche sur ses comptes X et Instagram.

Son annonce intervenait une semaine après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi, annoncé en pleine nuit, et alors que le club, éliminé de la Ligue des champions et 4e en championnat, traverse une période sportive difficile.

Dans son communiqué, McCourt assure que «la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée» et que son ambition «pour le club reste intacte».

McCourt était déjà présent samedi au Stade Vélodrome pour le match contre Strasbourg (2-2) lors duquel des banderoles de protestation l'ont visé, ainsi que Longoria.

Dans la nuit de lundi à mardi, une douzaine de tags et graffitis ciblant directement le président espagnol du club ont par ailleurs été laissés à proximité de la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM.

