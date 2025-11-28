Le latéral gauche du Paris SG Nuno Mendes ne jouera pas samedi contre Monaco (17h00), après avoir été sorti à la mi-temps contre Tottenham mercredi en Ligue des champions (5-3) en raison d'un pépin physique, a annoncé l'entraîneur Luis Enrique vendredi.

Nuno Mendes forfait contre Monaco après un pépin physique. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«Demain (samedi) il ne sera pas disponible, on a eu une petite inquiétude, chaque fois qu'un joueur te dit pendant le match qu'il a un souci, un entraîneur préfère ne pas prendre de risque», a déclaré l'entraîneur Luis Enrique en conférence de presse, depuis le Campus PSG de Poissy.

Le technicien espagnol a remplacé le défenseur portugais à la mi-temps du match de Ligue des champions, remporté avec brio par les champions d'Europe en titre (5-3).

«A la mi-temps il a parlé d'un petit problème», a-t-il ajouté, sans d'autres détails.

«Victime d'une blessure minime à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, Nuno Mendes restera en soins ces prochains jours», a ensuite précisé un communiqué médical du club.

«Restons calmes... Ce serait une finale demain, il voudrait jouer mais là il cherchera à récupérer», a conclu Luis Enrique.

Nuno Mendes, victime d'une entorse au genou gauche contre le Bayern Munich début novembre, avait repris l'entraînement le 20 novembre, en avance par rapport aux prévisions de «plusieurs semaines» d'absence annoncées. Il a joué la totalité du match contre Le Havre (3-0) samedi dernier, en L1.

Le PSG cherchera samedi à consolider sa place de leader du championnat sur la pelouse de Monaco, 8e avant la 14e journée.