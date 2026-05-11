L'attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé a été sacré pour la deuxième année consécutive meilleur joueur de la saison de Ligue 1, lundi soir à Paris, lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Nommé aux côtés de ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha, ainsi que du Lensois Florian Thauvin et du Marseillais Mason Greenwood, l'international français de 28 ans a une nouvelle fois été adoubé par ses pairs de Ligue 1, devenant le cinquième joueur à conserver son titre.

Elu Ballon d'Or après une saison resplendissante en 2024-2025, Dembélé a moins souvent brillé cette année, handicapé par des pépins physiques qui l'ont tenu éloigné des terrains en début de saison puis durant l'hiver.

«C'est un titre individuel mais tous les trophées individuels que j'ai gagnés, c'est grâce à toute cette équipe», a déclaré l'attaquant parisien en venant récupérer sa récompense.

«Tu as eu un parcours pas simple avec beaucoup de blessures mais tu as toujours eu cette force morale pour revenir encore plus fort», a salué le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, présent à la cérémonie.

Blessé aux ischio-jambiers puis à un mollet, +Dembouze+, préservé aussi par Luis Enrique pour les matches décisifs du printemps où il a retrouvé de sa superbe, n'a été titulaire qu'à neuf reprises en L1 cette saison, avec un temps de jeu total de 960 minutes (contre 20 titularisations et 1.736 minutes de jeu l'an dernier).

Un but sensationnel

Malgré tout, le virevoltant attaquant parisien a réussi à marquer 10 buts en championnat, et délivré 6 passes décisives. Beaucoup moins que la saison dernière (21 buts, 8 passes décisives), mais suffisamment pour marquer les esprits et porter le PSG vers un 14e titre quasiment acquis.

Dembélé a notamment inscrit un but splendide contre Lille en janvier, d'un lob millimétré, une prouesse technique élue plus belle réalisation de la saison par le public.

Le dernier joueur à avoir décroché le titre de meilleur joueur et du plus beau but était un autre parisien, Zlatan Ibrahimovic, en 2014.

A deux matches du terme du championnat et à deux jours d'un déplacement chez son dauphin Lens, le PSG compte six points d'avance sur les Artésiens et une différence de buts largement favorable (+15).