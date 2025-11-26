  1. Clients Privés
AS Monaco Denis Zakaria : «Avoir Paul Pogba, ça peut faire peur»

Nicolas Larchevêque

26.11.2025

«Avoir Paul Pogba dans l'effectif, ça peut faire peur» à l'adversaire, a souri mardi Denis Zakaria. Le Genevois, capitaine de Monaco, est heureux que le champions du monde puisse enchaîner une deuxième match consécutif, mercredi à Chypre en Ligue des champions.

Paul Pogba et Denis Zakaria : un duo qui va faire des étincelles à Monaco ?
Paul Pogba et Denis Zakaria : un duo qui va faire des étincelles à Monaco ?
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

26.11.2025, 08:17

«Il est bien, il s'entraîne sans problème et on est dans la continuité de ce qu'on avait prévu», a d'abord expliqué l'entraîneur Sébastien Pocognoli mardi soir à Limassol en conférence de presse d'avant Pafos-Monaco, comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions.

«Il a fait son retour contre Rennes (1-4) et l'idée, c'est de continuer, étape par étape, à évaluer son niveau physique et évaluer ce qu'il peut apporter à l'équipe, a-t-il précisé. Je pense que si les semaines d'entraînement s'enchaînent, on aura plus l'occasion de le voir plus longtemps sur le terrain.»

Ligue 1. Breel Embolo se venge de Monaco, Denis Zakaria voit rouge

Ligue 1Breel Embolo se venge de Monaco, Denis Zakaria voit rouge

Son capitaine, Denis Zakaria, qui a déjà joué avec Pogba à la Juventus Turin, s'est dit «très heureux» d'avoir le champion du monde comme coéquipier.

«Honnêtement, rien n'a changé, a-t-il souligné. C'est toujours la même personne, le même joueur. C'est clair qu'il n'a pas joué pendant un petit bout de temps. Il doit retrouver le rythme et sa forme, mais on voit clairement que son pied est toujours là et que la qualité est toujours là.»

Paul Pogba. «Aujourd'hui, je ne pense qu'à Monaco»

Paul Pogba«Aujourd'hui, je ne pense qu'à Monaco»

Son retour peut-il changer le visage de Monaco ? En tout cas, pour Zakaria, «il est sûr que d'avoir Paul Pogba dans l'effectif, ça peut faire peur».

«On connaît tous les qualités de Paul, on sait que c'est un énorme joueur, a-t-il conclu. Après, on a un très gros effectif et je pense que ce serait une erreur, pour (Pafos), de se focaliser que sur Paul».

Pafos FC - AS Monaco FC
Pafos FC - AS Monaco FC

me 26.11. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Pafos FC - AS Monaco FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  8h et 57min 25sec

Ligue des champions