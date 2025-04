Le capitaine de Monaco, Denis Zakaria, a souligné que «mettre 3-0 Marseille, c'est quelque chose d'assez fort», samedi soir au Stade Louis-II, ce qui permet au club de la Principauté de passer deuxième de Ligue 1.

Denis Zakaria a été le grand artisan de la victoire de Monaco contre Marseille. IMAGO/Sportsphoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Il était important de montrer une bonne réaction après notre défaite contre Brest (2-1) et je pense que 3-0 c'était la meilleure des manières, a apprécié Zakaria. Quand on connaît leur qualité et leur force, c'est un bon match.»

Désormais deuxièmes, les Monégasques sont «là où (ils ont) envie d'être», a-t-il poursuivi. Pour le capitaine de Monaco, qui a aimé la façon dont son équipe a «su subir en première mi-temps», ainsi que «les parades de Philipp Köhn», cette victoire «est un signal». «Mais on va rester focus car tout peut encore arriver en cinq matches», a convenu celui qui, avec un but et une passe décisive «est très content» pour lui et l'équipe.

Pour son coéquipier, le défenseur Caio Henrique, «gagner un derby est important». «Ces trois points à la maison font du bien. On a fait un grand travail collectif, très solide dans la défense.» Lui qui a insisté sur le fait que Monaco «est très fort cette saison», a souligné l'obligation, désormais, «de gagner les points aussi à l'extérieur».

«On a fait un grand match, on a marqué trois buts, et ce sont trois points importants», a conclu le Brésilien.