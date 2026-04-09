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Ligue 1 Denis Zakaria : une reconversion qui fait des merveilles sur le Rocher

Gregoire Galley

9.4.2026

Invaincus depuis fin janvier, Monaco et son capitaine, le milieu Denis Zakaria, reconverti avec succès défenseur central, entendent surfer sur leur dynamique et visent une huitième victoire consécutive en Ligue 1, contre le Paris FC au Stade Jean-Bouin vendredi (19H00).

Le milieu Denis Zakaria a été reconverti avec succès défenseur central à Monaco.
Le milieu Denis Zakaria a été reconverti avec succès défenseur central à Monaco.
IMAGO/Buzzi

Agence France-Presse

09.04.2026, 17:31

La tempête s'est éloignée depuis longtemps de la Principauté. Récents vainqueurs à Lens (3-2), du PSG au Parc des Princes (3-1), à Lyon (2-1) et contre Marseille dimanche dernier (2-1), les Monégasques ont rattrapé leurs concurrents dans la course à une qualification pour la Ligue des champions.

Au soir de la 19e journée, pire moment de leur saison, ils étaient 10e de Ligue 1 et comptaient 14 points de retard sur le podium. Or, en cas de victoire à Jean-Bouin, Monaco peut même retrouver le podium... au moins quelques heures en attendant les autres résultats. Pour cela, les hommes de Sébastien Pocognoli devront rester fidèles à leurs nouveaux principes.

«Tout ce qu'on a gravi, c'est à la sueur du front, analyse l'entraîneur. Ce n'est pas seulement les qualités techniques ou physiques, c'est aussi mental. Je connais mon groupe maintenant. C'est un aspect sur lequel je vais garder un œil. On peut gagner contre n'importe quelle équipe si on garde les pieds sur terre. Mais on peut perdre aussi contre n'importe quelle équipe. Les matches aller en sont la preuve.»

Pocognoli n'oubliera jamais ce 1er novembre 2025 et la défaite contre le PFC (0-1), «un match affligeant en termes d'intensité, se remémore-t-il, et à partir de ce moment, on a commencé à piquer du nez, à rentrer dans une situation difficile.»

Entre cette 11e journée et la 19e, Monaco n'avait glané que quatre points, le plus mauvais ratio de Ligue 1 et son entraineur, qui avait succédé deux mois plus à Adi Hütter, était déjà sur la sellette.

Ligue 1. Denis Zakaria et Monaco font plaisir à Usain Bolt en battant l'OM

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«Grand futur à ce poste»

«J'en ai fait des conférences quand c'était vraiment la crise, se souvient le capitaine Zakaria. Ce qui est fou c'est que le coach n'a jamais changé. Il est arrivé avec des idées claires, sûr de lui. C'est sa force. Il est réconfortant pour l'équipe, dont il est très proche. Son envie de réussir est communicative. C'est aussi une grosse raison pour laquelle on a réussi à redresser la barre.»

Pocognoli a eu aussi l'idée lumineuse, après la déroute à Santiago-Bernabeu contre le Real en Ligue des champions (1-6), de replacer le Suisse en défense central. Depuis, avec Wout Faes et Thilo Kehrer, il forme une trio haut-de-gamme.

«Trouver un central dans une défense à trois qui sait défendre vers l'avant, vers l'arrière et faire des infiltrations avec ballon, ce n'est pas facile», indique Pocognoli au sujet du milieu de terrain de formation qui, selon lui, «a un grand futur à ce poste».

Zakaria reste évasif à ce sujet. En revanche, il reconnaît évidemment que le redressement de Monaco «est aussi passé par ce changement». «Depuis que je suis derrière, ça va mieux, soutient-il. Je suis un joueur d'équipe. Si ça va mieux comme ça, on continue. Si je peux l'aider dans cette position, je le fais volontiers.»

Pocognoli a trouvé l'équilibre. Dans la dernière ligne droite, il ne changera rien. Car malgré la dynamique actuelle, Monaco n'y aucune marge. Le combat «sera intense jusqu'à la dernière journée», se prépare Zakaria.

«On n'a pas plus notre destin en main que Rennes, Lyon, Lille, Strasbourg, Marseille, conclut Pocognoli. On est dans un mode de rattraper les points perdus sur les matches aller. A Paris, ce sera très compliqué. Je suis curieux de voir comment on va aborder ce match mentalement. Mais pour continuer notre belle série, il faudra élever notre niveau, surtout si l'on regarde notre première mi-temps contre Marseille.»

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