Remplaçant de luxe, Embolo doublement décisif

🗣️ Breel Embolo après #ASMAJA :



« On s’est laissé piéger, on s’est fait endormir.



À la mi-temps on s’est dit que si on voulait jouer la Ligue des Champions l’année prochaine il fallait se bouger et gagner ce genre de match.



Avec Mika c’est pas une concurrence, on est là… pic.twitter.com/h1Oy8n7HKg