Le Stade Rennais de Fabian Rieder a connu un dimanche difficile sur la pelouse de Lorient. Réduits à neuf après seulement 11 minutes de jeu, les Rennais ont sombré pour finalement s'incliner 4-0.

🟥 Deux cartons rouges en 10 minutes, l'entame de match catastrophique (et historique) des Rennais.https://t.co/p6H3J0bNCh pic.twitter.com/NOZUT9024d — RMC Sport (@RMCsport) August 24, 2025

Keystone-SDA ATS

Le milieu de terrain bernois, revenu en Bretagne cet été après un an de prêt à Stuttgart et titularisé pour un deuxième match consécutif, a sans doute dû se pincer lorsque Jérôme Brisard a sorti un deuxième carton rouge direct à la 11e minute (Christopher Wooh). Cinq minutes plus tôt, l'arbitre français avait déjà exclu Mahdi Camara.

Vainqueur de l'OM en ouverture de championnat (1-0), Rennes a logiquement eu de la peine à contenir les assauts des Merlus, qui ont quand même du attendre la deuxième mi-temps pour prendre le large. Rieder a joué 63 minutes avant de céder sa place.