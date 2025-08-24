  1. Clients Privés
Ligue 1 Deux rouges après 11 minutes : le Stade Rennais de Rieder bat un triste record

ATS

24.8.2025 - 17:37

Le Stade Rennais de Fabian Rieder a connu un dimanche difficile sur la pelouse de Lorient. Réduits à neuf après seulement 11 minutes de jeu, les Rennais ont sombré pour finalement s'incliner 4-0.

Keystone-SDA

24.08.2025, 17:37

Le milieu de terrain bernois, revenu en Bretagne cet été après un an de prêt à Stuttgart et titularisé pour un deuxième match consécutif, a sans doute dû se pincer lorsque Jérôme Brisard a sorti un deuxième carton rouge direct à la 11e minute (Christopher Wooh). Cinq minutes plus tôt, l'arbitre français avait déjà exclu Mahdi Camara.

Vainqueur de l'OM en ouverture de championnat (1-0), Rennes a logiquement eu de la peine à contenir les assauts des Merlus, qui ont quand même du attendre la deuxième mi-temps pour prendre le large. Rieder a joué 63 minutes avant de céder sa place.

