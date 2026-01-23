L'OM a enregistré vendredi ses deux premiers renforts du mercato hivernal. Il s'agit du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber et de l'attaquant anglais Ethan Nwaneri.
Timber, qui arrive du Feyenoord Rotterdam et est âgé de 24 ans, a signé un contrat de quatre ans et demi, pour un montant qui n'a pas été précisé par l'OM. Il est le frère jumeau de Jurrien Timber, qui évolue à Arsenal.
Le club anglais, justement, a de son côté envoyé en prêt Ethan Nwaneri dans le sud de la France. Grand espoir d'Arsenal, il était devenu en septembre 2022 le plus jeune joueur de l'histoire du club, à 15 ans et 181 jours. Mais cette saison, il a eu peu de temps de jeu avec les Gunners.