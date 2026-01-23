L'OM a enregistré vendredi ses deux premiers renforts du mercato hivernal. Il s'agit du milieu de terrain néerlandais Quinten Timber et de l'attaquant anglais Ethan Nwaneri.

Keystone-SDA ATS

Timber, qui arrive du Feyenoord Rotterdam et est âgé de 24 ans, a signé un contrat de quatre ans et demi, pour un montant qui n'a pas été précisé par l'OM. Il est le frère jumeau de Jurrien Timber, qui évolue à Arsenal.

Le club anglais, justement, a de son côté envoyé en prêt Ethan Nwaneri dans le sud de la France. Grand espoir d'Arsenal, il était devenu en septembre 2022 le plus jeune joueur de l'histoire du club, à 15 ans et 181 jours. Mais cette saison, il a eu peu de temps de jeu avec les Gunners.