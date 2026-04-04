Breel Embolo a marqué son 7e but de la saison en Ligue 1 lors de la victoire 4-3 de Rennes face à Brest comptant pour la 28e journée. L'international suisse a inscrit le 3-2.

Breel Embolo a marqué son 7e but de la saison en Ligue 1. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

L'avantage obtenu par le Bâlois de 29 ans à la 63e a failli ne pas suffire, la faute au joueur de Brest Remy Labeau Lascary, qui a égalisé sept minutes plus tard. Mais Esteban Lepal a pu rendre l'avantage aux Rennais dans ce derby breton en transformant un penalty à la 74e.

Grâce à ce succès, Embolo et ses coéquipiers sont toujours au contact du top 6 avec leurs 47 unités, à hauteur de Lille (5e) et de l'Olympique lyonnais (4e), qui comptent un match de moins.