Embolo en 10 : la touche tactique gagnante de Monaco !

Breel Embolo, habituel avant-centre de Monaco, a été un artisan essentiel de la victoire de sa formation face à Marseille (3-0), samedi dans le match au sommet de la 29e journée de L1, mais dans un rôle original de N.10.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Après un début de rencontre passé trop près de son acolyte offensif Mika Biereth -ce qui n'a pas aidé à la fluidité du jeu monégasque-, Breel Embolo s'est rapidement installé en véritable N.10 de Monaco, avec Takumi Minamino à sa gauche, et Maghnès Akliouche à sa droite.

Ce jeu entre les lignes de l'attaquant monégasque a alors considérablement gêné Marseille. Pierre Emil Hojberg au milieu ou Geoffrey Kondogbia derrière se sont inquiétés à tour de rôle de la position, souvent fuyante, de leur adversaire.

Une métamorphose

Sur le premier but de Monaco, l'international suisse aux 75 sélections pour 16 buts, capitaine contre l'Irlande du Nord lors du dernier rassemblement, s'est retrouvé au tout départ de l'action. Après avoir mis un peu de temps à maîtriser le ballon et à se retourner, il a ensuite parfaitement lancé Biereth en profondeur.

Le Danois s'est alors retrouvé en bonne position de frappe. Et si Geronimo Rulli, le gardien olympien, s'est interposé à deux reprises sur l'action, Minamino, à la suite d'une parfaite récupération de Denis Zakaria, a marqué (1-0, 34e). A ce moment, Embolo, resté au niveau du rond central, n'avait même pas pris la peine de poursuivre son action.

Formé dans sa jeunesse au poste de milieu défensif, Embolo, 28 ans, a rapidement retrouvé ses repères dans l'entre-jeu. Au fur et à mesure de l'avancement de la première période, il a même décroché de plus en plus.

Deux frappes, un but

Après la pause, le Suisse s'est toutefois repositionné un peu plus haut, mais toujours entre les lignes, comme un poison pour l'OM. Si sa tête cadrée au premier poteau arrêtée par Rulli, sur un corner de Lamine Camara (49e), a été sa première tentative de la rencontre, il a marqué sur sa deuxième frappe.

Encore positionné loin de la pointe, son appel de derrière dans le demi-espace droit de la défense marseillaise a été valorisé par une passe parfaite de Vanderson. Arrivé lancé face à Rulli, il a inscrit le deuxième but de Monaco d'une frappe croisée à ras-de-terre (2-0, 59e).

Déjà buteur contre Nice (2-1) lors de la dernière sortie de Monaco au Stade Louis II, il a marqué ainsi son sixième but dans l'élite cette saison.

Pressing haut

Si, en compagnie d'Akliouche, il avait plutôt mal négocié quelques contres avant ce but (50e et 55e), Embolo a continué à presser et perturber la défense marseillaise par la suite.

C'est d'ailleurs lui qui, vainqueur d'un duel aérien avec Rulli, a obtenu le pénalty qui a scellé l'implacable victoire de Monaco. Zakaria a marqué la réparation (3-0, 82e).

Le Prince Albert et le président milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, réunis dans la loge princière, se sont congratulés.

Embolo, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la Principauté, pouvait alors sortir, remplacé par Geoge Ilenikhena, avec le sentiment du devoir accompli (85e): avant de recevoir Strasbourg, samedi prochain, Monaco passera bien la semaine à la deuxième place du classement.