Ligue 1 Felix Mambimbi et Breel Embolo régalent lors de leur duel

ATS

18.1.2026 - 20:12

Felix Mambimbi a inscrit son premier but en Ligue 1, dimanche à l’occasion de la 18e journée.

Felix Mambimbi a inscrit son premier but en Ligue 1 dimanche.
IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA

L'attaquant fribourgeois du Havre a ouvert la marque à la 69e, avant que l'international suisse Breel Embolo n'égalise pour Rennes à la 86e et ne scelle le score 1-1, signant au passage sa cinquième réussite de la saison.

Après 18 journées, la formation bretonne d'Embolo figure dans le top 6, tandis que Le Havre de Mambimbi est à la lutte pour éviter la relégation, avec seulement cinq points d'avance sur la place de barragiste.

Ligue 1. Lorient s’impose à Monaco porté par un grand Mvogo

Ligue 1Lorient s’impose à Monaco porté par un grand Mvogo

