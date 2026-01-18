Felix Mambimbi a inscrit son premier but en Ligue 1, dimanche à l’occasion de la 18e journée.

Felix Mambimbi a inscrit son premier but en Ligue 1 dimanche. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA ATS

L'attaquant fribourgeois du Havre a ouvert la marque à la 69e, avant que l'international suisse Breel Embolo n'égalise pour Rennes à la 86e et ne scelle le score 1-1, signant au passage sa cinquième réussite de la saison.

Après 18 journées, la formation bretonne d'Embolo figure dans le top 6, tandis que Le Havre de Mambimbi est à la lutte pour éviter la relégation, avec seulement cinq points d'avance sur la place de barragiste.