Une enquête est ouverte à Paris après la plainte de l'ex-joueuse du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui, mi-mai contre le club de football qu'elle accuse de harcèlement moral, a indiqué mardi le parquet de Paris, interrogé par l'AFP.

Une enquête a été ouverte contre le PSG après la plainte de Kheira Hamraoui. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) est chargée des investigations, selon le ministère public. Kheira Hamraoui a été agressée fin 2021, possiblement sur fond de rivalité avec sa coéquipière Aminata Diallo. Les investigations à Versailles sont closes depuis le 31 janvier, avec sept personnes mises en examen, dont Aminata Diallo.

Kheira Hamraoui, qui n'a pas répondu à l'AFP, affirme que le PSG l'a mise à l'écart après sa convalescence afin de l'inciter à partir, selon une source proche du dossier. Parallèlement, la joueuse, qui a quitté le PSG en juin 2023 et joue désormais à Al-Shabab en Arabie saoudite, a saisi les prud'hommes.

«La plainte pour harcèlement moral de Mme Hamraoui contre le PSG que nous avons déposée, est totalement justifiée. Il n'est pas acceptable qu'une joueuse de football soit mise à l'écart par son club, le PSG, pour des raisons autres que sportives !», a indiqué son avocat, Me Pascal Garbarini.

«C'est une souffrance immense pour ma cliente, qui plus est victime d’une agression, laquelle attendait un soutien inconditionnel et public de son club plutôt que des agissements répétés visant à dégrader sa place de titulaire au sein de l’équipe», a ajouté le conseil. «C'est un signe fort que ce service spécialisé, la BRDP, s’empare de (ce) cas et plus généralement des atteintes aux conditions de travail des sportives dans le football», s'est-il réjoui.

Le PSG n'a pas souhaité commenter ces informations, tandis que son avocat, Me Antoine Maisonneuve, n'a pas répondu à l'AFP dans l'immédiat.

Le PSG ciblé dans plusieurs affaires

Le Paris Saint-Germain est déjà ciblé par d'autres accusations. Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a aussi déposé une plainte le 16 mai visant son ancien club, pour «harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature», selon une source proche du dossier.

Une enquête est par ailleurs ouverte à la BRDP après une plainte plus large du syndicat des joueurs français UNFP concernant la pratique, récurrente parmi les clubs, du «loft» - une mise à l'écart. Le 6 juin, selon une source proche du dossier, les avocats de l'UNFP, Mes Léon Del Forno et Julia Minkowski, ont déposé une nouvelle plainte pour obtenir qu'un juge d'instruction soit saisi des investigations.

Une troisième enquête préliminaire est par ailleurs en cours à la BRDP sur ce phénomène.

Archive sur le même thème