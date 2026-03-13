L'OM avance, laborieusement, mais il avance: l'équipe de Habib Beye s'est péniblement imposée 1-0 face au barragiste Auxerre vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, dont les Marseillais occupent toujours la troisième place.

3e succès consécutif en championnat ✅

3e place consolidée ✅

3 points d'avance sur l'OL ✅ #OMAJA pic.twitter.com/R5Xqn0e2Gr — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Toujours souffrant, toujours hésitant, l'OM n'est pas brillant, très loin de là. Mais il engrange les points alors que le sprint approche. Après un revers 2-0 à Brest pour ses débuts sur le banc marseillais, Beye vient en effet d'enchaîner trois succès d'affilée, trois fois par un seul but d'écart.

Et après Lyon (3-2) et Toulouse (1-0), c'est Auxerre qui a donc fini par céder vendredi. La situation des Bourguignons, toujours barragistes, reste critique, avec deux longueurs d'avance seulement sur Nantes, le premier relégable.

De l'autre côté du tableau, celle de l'OM n'est pas extraordinairement confortable mais les Provençaux, au moins, n'ont pas manqué l'occasion de mettre un peu de pression sur Lyon, Rennes ou Lille, ces poursuivants plus ou moins féroces qui ne joueront que samedi ou dimanche.

Médiocre

Avec trois points d'avance sur l'OL et une différence de buts favorable, ils sont même à peu certains de finir le week-end toujours installés à la si précieuse troisième place du classement, qui envoie directement en Ligue des champions.

Vendredi pourtant, l'OM a été médiocre, avec notamment une première période extrêmement faible, sans qualité ni créativité, sans impact physique et, plus embêtant peut-être, sans même l'envie promise par Beye pour arriver à se réconcilier avec le public.

Du coup, il n'y a pas eu une seule occasion et à la pause, c'est une belle bordée de sifflets qui a accompagné les 11 Marseillais au vestiaire.

"TOUS CONTINUER ENSEMBLE COMME UNE FAMILLE" ⚪️🔵



Timothy Weah 🇺🇸 réagit à la fronde des supporters en 1ère mi-temps ! #OMAJA pic.twitter.com/fOyDkvfKNQ — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026

Exaspération

Auparavant, les deux virages avaient été délibérément silencieux avec une grève des encouragements de 45 minutes qui a illustré l'exaspération des supporters marseillais face à cette saison dont ils espéraient tant et qui se révèle finalement décevante.

Après la pause, la partie s'est un peu agitée, enfin, avec un arrêt heureux de Donovan Léon devant Mason Greenwood (48e) et une tentative de Pierre-Emile Hojbjerg sur l'action suivante.

Les dix minutes qui ont encadré ces deux occasions ont été correctes, mais l'OM est vite reparti dans le mauvais sens, avec une avalanche de mauvais choix, d'imprécisions techniques et de ballons rendus aux Auxerrois, qui s'attendaient sans doute à souffrir plus que ça.

A 20 minutes de la fin, Marseille a tout de même pris nettement le dessus, avec les entrées de joueurs frais et la fatigue qui a commencé à alourdir les jambes adverses.

Gouiri, enfin

Un bon coup franc de Greenwood (70e) puis un autre de Hojbjerg (74e) ont servi d'avertissements et c'est finalement l'entrant Amine Gouiri qui a forcé la décision.

Déjà présent à l'origine de l'action, l'Algérien a ainsi trompé Leon d'une puissante volée du droit après un centre mal défendu par les Auxerrois (1-0, 79e).

Marseille a tout de même encore connu un immense frisson avec le but inscrit par Bryan Okoh, qui a glacé le Vélodrome avant d'être refusé pour une main (87e).

Finalement, l'OM a tenu et Beye et les siens vont pouvoir passer un week-end serein, à regarder leurs rivaux à la télévision. Ensuite, ils auront jusqu'au dimanche 22 mars pour préparer la venue de Lille. Car il y a toujours beaucoup de travail.