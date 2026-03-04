  1. Clients Privés
Sur une demande de son fils «Et oui les gars, c'est la trend» - Quand Aubameyang ressuscite la tecktonik

Clara Francey

4.3.2026

Il n'y a pas d'âge pour marquer des buts: à 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a donné dimanche un sens à la fin de saison de l'OM en inscrivant un doublé contre Lyon, fêté avec un pas de danse oublié, et sera encore attendu mercredi contre Toulouse, en quart de finale de Coupe de France.

Agence France-Presse

04.03.2026, 09:31

Vous souvenez-vous de la tecktonik ? Entre 2006 et 2008, cette danse où les bras se désarticulent autour de la tête, a fait fureur en France et en Europe. Alors très jeune footballeur professionnel à l'AC Milan, Aubameyang excellait dans l'exercice, comme le montre une vidéo qui circule depuis longtemps sur internet.

Et dimanche, près de 20 ans plus tard, Aubameyang a refait la preuve de ses talents de danseur en ressuscitant ce mouvement délaissé après avoir marqué son deuxième but contre Lyon, celui de la victoire (3-2).

«Et oui les gars, c'est la trend (la tendance, ndlr)... C'est mon fils qui me l'a demandé. ‹Papa, si tu marques, tu danses s'il te plaît›. Alors je lui ai fait. Il va être content, je pense», a ensuite expliqué, hilare, l'avant-centre marseillais aux journalistes présents en zone mixte.

De 2008 à 2026, des équipes de jeunes du Milan à l'OM, en passant par Dijon, Monaco, Arsenal, Barcelone, Dortmund ou Chelsea, Aubameyang a donc dansé mais surtout marqué, partout, tout le temps.

Cette saison, pour son deuxième passage à l'OM après la saison 2023-2024 (30 buts inscrits), il en est à 12 buts en 30 matches, même si ses vieilles jambes le portent désormais un peu moins vite vers le but adverse.

Dimanche contre Lyon, après 80 minutes difficiles, c'est ainsi en buteur de surface plutôt que de grands espaces qu'il a donné la victoire à l'OM et relancé les espoirs marseillais de qualification pour la Ligue des champions.

«Match de leader»

«A vrai dire, je pensais même mettre un triplé. Ça peut paraître fou, mais c’est ce que je me disais quand on a encaissé le deuxième but. Le match était encore ouvert et en tant qu’attaquant, tu dois rester concentré», a-t-il raconté après la partie.

«Quand tu restes dans ton match et que tu fais les efforts, à un moment tu es récompensé. C’était ma mentalité. Je me disais que j’allais marquer. J’essayais de me convaincre tout en continuant à faire les efforts», a-t-il ajouté.

Paulo Fonseca face à la presse. «Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien»

Paulo Fonseca face à la presse«Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien»

«Je lui ai dit qu'il avait fait un match de leader, il a donné l'exemple. C'est la force de l'expérience de savoir rester concentré, dans son match, et de profiter de toutes les opportunités», a de son côté déclaré son nouveau coach, Habib Beye.

Interrogé mardi sur la possibilité de voir Aubameyang et ses bientôt 37 ans enchaîner une nouvelle titularisation mercredi en Coupe contre Toulouse - Amine Gouiri sera absent -, Beye n'a d'ailleurs pas semblé très préoccupé.

«D'autres peuvent jouer à son poste, comme Mason Greenwood ou Igor Paixao», a tout de même précisé l'entraîneur marseillais. «Mais Pierre-Emerick a montré toutes ses qualités et a prouvé qu'il pouvait mettre de l'intensité pendant 95 minutes. Ce qui est important pour +Auba+, c'est le plaisir qu'il prend», a-t-il ajouté.

«Je n'ai aucune inquiétude. La victoire aide à la récupération et on a travaillé avec le staff médical pour que tout le monde puisse jouer tous les trois jours», a aussi assuré Beye.

Aubameyang devrait donc jouer au moins un morceau du match contre Toulouse. Et s'il marque, la tecktonik laissera peut-être la place à son traditionnel salto avant.

