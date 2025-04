L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, critique de l'actuelle municipalité écologiste, semble faire un pas de plus vers une candidature à Lyon aux municipales de mars 2026, assurant dans un tweet publié mardi que sa «réflexion continue» à ce sujet.

Jean-Michel Aulas critique ouvertement l'actuelle municipalité écologiste à Lyon. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Progressivement un cap et un chemin se dessinent», écrit sur X l'homme d'affaires de 75 ans, qui est sorti mi-février du bois dans Le Figaro, disant réfléchir «bien sûr» à être candidat et en se donnant jusqu'à l'automne pour arrêter sa décision.

«Ma réflexion continue, vos appels sont nombreux et ils me touchent», ajoute l'entrepreneur, affilié à aucun parti et qui depuis consulte, finance des sondages, engrange les soutiens, créant une agitation palpable dans l'arène politique lyonnaise.

«Rien ne sera lâché sur ce qui compte vraiment, et en particulier sur une écologie qui doit être positive et pragmatique, et non plus dogmatique», poursuit celui qui manifeste depuis quelques mois ses désaccords avec la municipalité sur les réseaux sociaux.

Depuis, le maire écologiste Grégory Doucet, qui a annoncé début 2023 son souhait de briguer un deuxième mandat, refuse de commenter l'arrivée potentielle de ce rival de poids, se contentant de louer, selon ses propres mots, «le plus grand président que l'Olympique lyonnais ait eu dans son histoire».

«Rien ne sera possible sans rétablir la sécurité partout et pour tous, sans rendre à notre ville sa propreté et sa dignité, sans relancer son attractivité économique et culturelle, sans des équipements sportifs à la hauteur de la pratique des amateurs, et en priorité des femmes», a poursuivi «JMA».

Récemment, l'ancien maire de Lyon macroniste (2017-2018) Georges Képénékian s'est déclaré candidat, tout comme le maire LR du 2e arrondissement de la ville, Pierre Oliver.

«Ne vous laissez pas distraire par les professionnels de la politique, qui ne désirent pas l’unité à laquelle j’aspire le plus», a taclé l'ancien patron de l'OL. Jean-Michel Aulas a été 36 ans à la tête du club de L1 de football avant de le vendre à l'Américain John Textor en décembre 2022.