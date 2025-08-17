  1. Clients Privés
Carnet noir Football : l’AS St-Etienne pleure l’homme de ses premières fois

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Champion de France avec l'AS Saint-Étienne en 1957 et 1964, les premiers des dix titres des Verts, l'ancien milieu international Richard Tylinski est décédé samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé dimanche l'ASSE.

Agence France-Presse

17.08.2025, 12:51

Tylinski a disputé 312 matches avec le club stéphanois (2 buts) entre 1953 et 1966, devenant champion de France à deux reprises, les deux fois sous la direction de l'entraîneur Jean Snella.

Fils de mineur et dans un premier temps mineur lui-même, il a également gagné la première des six coupes de France remportées par Saint-Étienne (1962) et un titre de champion de division 2 (1963).

International chez les juniors, les militaires et les espoirs, il a connu trois sélections en équipe de France A entre 1957 et 1960.

