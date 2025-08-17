Champion de France avec l'AS Saint-Étienne en 1957 et 1964, les premiers des dix titres des Verts, l'ancien milieu international Richard Tylinski est décédé samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé dimanche l'ASSE.

🖤 Vert pionnier, au large palmarès, Richard Tylinski s'est éteint ce samedi 16 août, à l'âge de 87 ans.



À sa famille, ses proches, ses amis, l'AS Saint-Étienne, qui rappelle à sa mémoire son frère Michel, présente ses sincères et attristées condoléances. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 17, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Tylinski a disputé 312 matches avec le club stéphanois (2 buts) entre 1953 et 1966, devenant champion de France à deux reprises, les deux fois sous la direction de l'entraîneur Jean Snella.

Fils de mineur et dans un premier temps mineur lui-même, il a également gagné la première des six coupes de France remportées par Saint-Étienne (1962) et un titre de champion de division 2 (1963).

International chez les juniors, les militaires et les espoirs, il a connu trois sélections en équipe de France A entre 1957 et 1960.