Marcel Husson, qui avait notamment remporté la Coupe de France en 1988 comme entraîneur du FC Metz, est décédé vendredi, a annoncé le club de football lorrain (L1).

🖤 Le FC Metz a la profonde tristesse d’apprendre le décès de Marcel Husson, ancien joueur et entraîneur grenat.



Figure marquante du club, il aura marqué de son empreinte l’histoire messine 🕊️



Le club adresse ses pensées émues à sa famille et à ses proches. — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 3, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Agé de 88 ans, Marcel Husson a évolué comme joueur à Metz, de 1959 à 1967, avant d'y devenir entraîneur de 1984 à 1989, remportant la Coupe de France en 1988 contre Sochaux (5 t.a.b. à 4, 1-1 a.p.).

Le début de son mandat d'entraîneur avec les Grenats avait par ailleurs été marqué par un exploit: en octobre 1984, Metz s'était qualifié face au FC Barcelone en 16e de finale de la Coupe des Coupes en s'imposant 4 à 1 au Camp Nou (défaite 4-2 à l'aller).

Après 1988, Marcel Husson avait continué à entraîner en France, au RC Lens (89-90), à Gueugnon (90-91), avec lequel il participa à une demi-finale de Coupe de France, et à Nancy (1991). Il avait par la suite exercé à l'étranger, notamment en Tunisie (Club africain) et au Maroc (Wydad Casablanca).

En 1993, après le désastre de la non qualification au Mondial-94, il avait fait acte de candidature, sans succès, pour succéder à Gérard Houllier à la tête des Bleus.