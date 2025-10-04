  1. Clients Privés
Carnet noir Football : un célèbre club français pleure une figure marquante

Gregoire Galley

4.10.2025

Marcel Husson, qui avait notamment remporté la Coupe de France en 1988 comme entraîneur du FC Metz, est décédé vendredi, a annoncé le club de football lorrain (L1).

Agence France-Presse

04.10.2025, 09:47

«Le FC Metz a la profonde tristesse d’apprendre le décès de Marcel Husson, ancien joueur et entraîneur grenat», a écrit le club lorrain sur son compte X. «Figure marquante du club, il aura marqué de son empreinte l’histoire messine», a-t-il ajouté.

Agé de 88 ans, Marcel Husson a évolué comme joueur à Metz, de 1959 à 1967, avant d'y devenir entraîneur de 1984 à 1989, remportant la Coupe de France en 1988 contre Sochaux (5 t.a.b. à 4, 1-1 a.p.).

Le début de son mandat d'entraîneur avec les Grenats avait par ailleurs été marqué par un exploit: en octobre 1984, Metz s'était qualifié face au FC Barcelone en 16e de finale de la Coupe des Coupes en s'imposant 4 à 1 au Camp Nou (défaite 4-2 à l'aller).

Après 1988, Marcel Husson avait continué à entraîner en France, au RC Lens (89-90), à Gueugnon (90-91), avec lequel il participa à une demi-finale de Coupe de France, et à Nancy (1991). Il avait par la suite exercé à l'étranger, notamment en Tunisie (Club africain) et au Maroc (Wydad Casablanca).

En 1993, après le désastre de la non qualification au Mondial-94, il avait fait acte de candidature, sans succès, pour succéder à Gérard Houllier à la tête des Bleus.

