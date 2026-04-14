L'ancien président de la Fédération française de football (FFF) Jean-Pierre Escalettes, en poste lors de la finale perdue au Mondial 2006 contre l'Italie et de la grève de Knysna quatre ans plus tard, est mort à 90 ans.
Jean-Pierre Escalettes avait démissionné à l'été 2010 à la suite de la grève des joueurs à Knysna, au Mondial 2010 en Afrique du sud, lors de laquelle il avait tenté de négocier, au côté du sélectionneur Raymond Domenech, avec les joueurs retranchés dans leur bus.
Il s'était ensuite éloigné du monde du football, ne réapparaissant qu'à l'occasion d'inaugurations ou de cérémonies d'anniversaire.
C'est aussi sous sa présidence que l'UEFA a attribué l'organisation de l'Euro 2016 à la France.