L'ancien président de la Fédération française de football (FFF) Jean-Pierre Escalettes, en poste lors de la finale perdue au Mondial 2006 contre l'Italie et de la grève de Knysna quatre ans plus tard, est mort à 90 ans.

Président de la FFF de 2005 à 2010, Jean-Pierre Escalettes est disparu ce mardi 14 avril à l'âge de 90 ans.



La FFF adresse ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football. pic.twitter.com/PZCGJoEkN0 — FFF (@FFF) April 14, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Jean-Pierre Escalettes avait démissionné à l'été 2010 à la suite de la grève des joueurs à Knysna, au Mondial 2010 en Afrique du sud, lors de laquelle il avait tenté de négocier, au côté du sélectionneur Raymond Domenech, avec les joueurs retranchés dans leur bus.

Il s'était ensuite éloigné du monde du football, ne réapparaissant qu'à l'occasion d'inaugurations ou de cérémonies d'anniversaire.

C'est aussi sous sa présidence que l'UEFA a attribué l'organisation de l'Euro 2016 à la France.