Ligue 1 Un festival offensif permet à l'OM de détrôner le PSG

ATS

18.10.2025 - 23:05

Marseille a pris la tête de la Ligue 1 lors de la 8e journée. Vainqueur 6-2 à domicile face au Havre, l'OM compte un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur Strasbourg.

Mason Greenwood était en feu samedi soir.
Mason Greenwood était en feu samedi soir.
IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA

18.10.2025, 23:05

18.10.2025, 23:25

Tout était pourtant mal parti pour les Marseillais puisque Kechta avait ouvert le score pour les visiteurs (24e). Mais l'expulsion de Lloris à la 34e a changé la donne: Mason Greenwood a égalisé sur le penalty qui a suivi (35e).

L'Anglais, déchaîné, a ensuite marqué encore trois fois après le repos (67e/72e/76) pour porter le score provisoire à 4-1. Ulisses Garcia n'a pas quitté le banc des remplaçants marseillais, de même que Felix Mambimbi côté havrais.

Ligue 1. Accroché au Parc des Princes, le PSG pourrait perdre sa couronne

Ligue 1Accroché au Parc des Princes, le PSG pourrait perdre sa couronne

