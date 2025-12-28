  1. Clients Privés
Ligue 1 Franck Haise n'est plus entraineur de Nice, Claude Puel pressenti

ATS

28.12.2025 - 19:34

Franck Haise n'est plus l'entraineur de l'OGC Nice, 13e de Ligue 1 et qui traverse une grave crise sportive depuis plusieurs semaines. Claude Puel est pressenti pour lui succéder, ont annoncé dimanche plusieurs médias.

Franck Haise n'est plus l'entraineur de l'OGC Nice.
Contacté par l'AFP, le club azuréen a indiqué qu'il ne ferait aucun commentaire dimanche. Franck Haise et Claude Puel n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

L'entraineur a quitté son poste en accord avec les dirigeants du club, selon plusieurs médias, alors que la série noire de neuf défaites consécutives – un record dans l'histoire du club – a été stoppée le week-end dernier en Coupe de France face à Saint-Etienne (2-1).

«Mission commando»

Cette décision interviendrait moins de dix jours après la nomination de l'ancien dirigeant Jean-Pierre Rivère à la place de Fabrice Bocquet comme PDG du club. Arrivé en novembre 2022 comme directeur général, Bocquet était devenu PDG et avait succédé à Rivère en début de saison.

«On vient en mission pour maintenir le club en L1», avait indiqué Rivère mi-décembre, déjà président du club de juillet 2011 à janvier 2019, puis d'août 2019 à juillet 2025. Maurice Cohen, président de juin 2002 à septembre 2009 et de retour au club comme vice-président délégué, a de son côté parlé de «mission commando».

«Si on est là, c'est pour relever le club, avec les gens en place car il y a des compétences. Franck (Haise) et Florian (Maurice) sont une force. On va tous être solidaires et se mobiliser. Mais on n'est pas des magiciens. Ça ne garantit pas la réussite», avait-il insisté il y a dix jours.

Mais le nouveau duo de la direction a finalement décidé de se séparer de Franck Haise et aurait choisi Claude Puel pour le remplacer. Il reviendrait à Nice dix ans après (2012-2016), avec comme adjoint, Julien Sablé, actuel coach du groupe élite. Le prochain match de Nice est la réception de Strasbourg samedi prochain (19h00).

Conflit avec les supporters

En dehors des terrains, les joueurs, le staff et la direction ont été marqués par des tensions avec les supporters début décembre: près de 200 supporters ultras étaient venus devant le centre d'entraînement exprimer leur colère face aux joueurs et dirigeants niçois, de retour d'un match à Lorient après avoir perdu dans l'après-midi (3-1) en Ligue 1, leur sixième défaite de rang toutes compétitions confondues à l'époque.

D'après plusieurs témoins de ces incidents, les attaquants Terem Moffi et Jérémie Boga, ainsi que le directeur sportif Florian Maurice, avaient notamment été pris pour cible.

Des plaintes ont été déposées par des joueurs et par le club contre X et une enquête a été ouverte pour «violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d'un délit contre l'intégrité corporelle».

