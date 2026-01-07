  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Gary O'Neil nouvel entraîneur de Strasbourg

ATS

7.1.2026 - 18:38

Un jeune entraîneur anglais succède à un autre: Gary O'Neil a été nommé sur le banc de Strasbourg, a annoncé le club alsacien mercredi, au lendemain du départ de Liam Rosenior pour Chelsea.

Keystone-SDA

07.01.2026, 18:38

Comme son prédécesseur, le Britannique de 42 ans, qui a signé un contrat de deux ans et demi, arrive en Alsace avec une expérience limitée: 88 rencontres de Premier League dirigées sur les bancs de Bournemouth (2022-2023) puis de Wolverhampton (2023-2024).

Mais à la différence de Rosenior, parti à Chelsea, navire amiral de BlueCo, à la tête des deux clubs, Gary O'Neil a donc déjà entraîné dans le championnat le plus réputé au monde, même si son expérience avec les Wolves s'est achevée par un licenciement en décembre 2024 après une série de défaites.

Premier League. Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

Premier LeagueLiam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea

Les plus lus

«Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan
Les Etats-Unis ont saisi un pétrolier russe dans l'Atlantique Nord, Moscou proteste
Crans-Montana: un drame avec une forte résonance française
Saint-Tropez dit adieu à BB, simplement et en musique
Enquête pénale: prescription, responsabilités, peines… un expert répond
Deuil national : les CFF rendent hommage aux victimes