Un jeune entraîneur anglais succède à un autre: Gary O'Neil a été nommé sur le banc de Strasbourg, a annoncé le club alsacien mercredi, au lendemain du départ de Liam Rosenior pour Chelsea.

Gary O’Neil nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace ✍️



Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 7, 2026

Keystone-SDA ATS

Comme son prédécesseur, le Britannique de 42 ans, qui a signé un contrat de deux ans et demi, arrive en Alsace avec une expérience limitée: 88 rencontres de Premier League dirigées sur les bancs de Bournemouth (2022-2023) puis de Wolverhampton (2023-2024).

Mais à la différence de Rosenior, parti à Chelsea, navire amiral de BlueCo, à la tête des deux clubs, Gary O'Neil a donc déjà entraîné dans le championnat le plus réputé au monde, même si son expérience avec les Wolves s'est achevée par un licenciement en décembre 2024 après une série de défaites.