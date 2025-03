Geste fou contre un arbitre : l’entraîneur de Lyon risque très gros

Dans un contexte brûlant autour du corps arbitral en France, l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca risque une très lourde suspension mercredi devant la commission de discipline de la Ligue pour avoir menacé dimanche, tête contre tête, Benoît Millot, l'arbitre du match de Ligue 1 OL-Brest (2-1).

L’entraîneur de Lyon Paulo Fonseca risque une très lourde suspension. IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le Portugais, qui n'officie sur le banc lyonnais que depuis quelques semaines, pourrait voir sa fin de saison, voire son avenir à l'OL, compromis en cas de sanction exemplaire.

Les barèmes indicatifs de la Fédération française (FFF) prévoient une suspension pouvant aller jusqu'à sept mois, ce qui le mettrait en grande difficulté dans la gestion de l'équipe sur une très longue période.

D'autant que cet épisode intervient alors que les tensions sont exacerbées concernant l'arbitrage, une semaine après les propos de Pablo Longoria, le président de Marseille, suspendu 15 matches ferme après avoir parlé de «corruption» après la défaite de son équipe à Auxerre (3-0) le 22 février. Comme Longoria une semaine plus tôt, Fonseca a été rapidement convoqué par la commission de discipline et, comme Longoria, il devrait connaitre sa sanction le soir même.

Depuis ce geste fou, le Portugais n'en finit pas de faire amende honorable. «Je voulais m'excuser pour ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité», a-t-il réagi dès dimanche.

Celui qui a remplacé Pierre Sage le 31 janvier a également envoyé une lettre à Antony Gautier et Amaury Delerue, responsables des arbitres, dont l'AFP a pris connaissance, dans laquelle il s'"excuse de nouveau auprès de M. Millot et son équipe", et «regrette profondément l'image négative donnée».

«Malgré l'agressivité avec laquelle j'ai parlé à l'arbitre, il n'y a jamais eu d'autre intention que d'exprimer à tort et de manière passionnée mon mécontentement», a-t-il écrit. Dans ce courrier, Fonseca propose en outre «de rencontrer les arbitres rhodaniens pour échanger avec eux, leur montrer qu'(il) apprécie leur travail et répondre à leurs questions».

«L'arbitrage, valeur cardinale»

Il a aussi demandé au club d'intervenir auprès des jeunes et un contact a été pris avec la mairie de Lyon dès lundi en ce sens.

Son club a d'ores et déjà confirmé une sanction à venir en interne. «A l'Olympique lyonnais, quand il y a des problèmes de comportement, que ça concerne un joueur, un membre du staff, un entraîneur, moi éventuellement, il y a des sanctions qui sont prévues. Une sanction financière? C'est une sanction en interne, on communiquera peut-être plus tard là-dessus», a expliqué lundi le directeur général de l'OL Laurent Prud'homme.

Face à la multiplication des coups de sang contre les arbitres, l'ensemble des acteurs du football français aura un œil attentif. Philippe Diallo, le président de la Fédération, a expliqué lundi avoir «demandé au président de la Ligue (Vincent Labrune, NDLR) pour qu'on écrive, dès cette semaine, à l'ensemble des clubs pour faire en sorte que la fin du championnat soit exemplaire,puisque nous ne l'avons pas été dans les dernières semaines».

La ministre des sports Marie Barsacq s'est mise au diapason: «Encore une fois, l'arbitrage c'est une valeur cardinale du sport en général et donc le respect des arbitres par les dirigeants, par les entraîneurs, par les staffs et par les joueurs est essentiel. C'est un point non négociable». L'avenir de Paulo Fonseca est plus incertain que jamais.