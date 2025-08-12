  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La guerre est déclarée ! Gianluigi Donnarumma, héros du sacre européen, écarté par le PSG

Nicolas Larchevêque

12.8.2025

Le gardien du Paris St-Germain Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe qui disputera mercredi la Supercoupe d'Europe contre Tottenham à Udine. Lucas Chevalier, récemment recruté, devrait prendre sa place, selon la liste annoncée mardi par le club.

Le PSG ne compte visiblement plus sur son gardien Gianluigi Donnarumma.
Le PSG ne compte visiblement plus sur son gardien Gianluigi Donnarumma.
IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse

12.08.2025, 14:27

Auteur d'une saison exceptionnelle en 2024-2025, décisif dans la quête de la Ligue des champions, l'international italien de 26 ans est mis à l'écart au profit de Chevalier, qui vient de signer à 23 ans un contrat de cinq ans avec le club de la capitale.

Le Paris SG n'a pas donné de précisions concernant l'absence de Donnarumma dans le groupe, où figurent en plus de Chevalier les gardiens Matvey Safonov et Renato Marin. Luis Enrique devrait être interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d'avant-match dans la soirée.

UEFA Super Cup. Un choc PSG - Tottenham pour sacrer un vainqueur inédit

UEFA Super CupUn choc PSG - Tottenham pour sacrer un vainqueur inédit

Brillant en Ligue des champions, notamment face aux Anglais de Liverpool en 8e de finale, d'Aston Villa en quarts ou d'Arsenal en demies, Donnarumma avait su redresser la barre après un début de saison dernière inquiétant.

Une prolongation en échec

Si l'ancien gardien du Milan AC a souvent été critiqué pour ses sorties aériennes hasardeuses et l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par Luis Enrique, Donnarumma semble surtout payer l'échec de sa prolongation de contrat.

A un an de son échéance en juin 2026, des négociations pour une prolongation ont traîné tout au long de la saison sans aboutir, achoppant notamment sur la politique salariale que le PSG souhaite changer: plus de primes aux résultats et moins de fixe.

Des conditions que l'Italien et son entourage n'auraient pas acceptées qui se sont ajoutées à la frilosité des dirigeants parisiens à repartir pour un nouveau cycle de trois ou cinq ans avec «Gigio».

Direction l’Angleterre ?

Avec la mise à l'écart de Donnarumma et les garanties données à Lucas Chevalier par le directeur sportif Luis Campos, qui feraient du Nordiste le gardien numéro 1 du PSG, toute cohabitation semble désormais compromise.

L'Italien pourrait quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines. La Premier League anglaise est l'option la plus plausible pour lui, où les deux Manchester, en quête de gardien, et Chelsea, récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs ont été évoqués comme de potentielles destinations dans la presse sportive.

Un retour de Donnarumma dans le groupe lors du déplacement à Nantes dimanche, lors de la première journée de Ligue 1, semble désormais improbable. Le portier italien pourrait intégrer le groupe de lofteurs (joueurs mis à l'écart) du PSG, où figurent notamment Randal Kolo Muani et Renato Sanchez.

Ligue 1. Le PSG archi-favori dans un championnat en proie aux doutes

Ligue 1Le PSG archi-favori dans un championnat en proie aux doutes

Archive sur le PSG

La Coupe du monde des clubs à Chelsea, le PSG frustré

La Coupe du monde des clubs à Chelsea, le PSG frustré

Chelsea a remporté la première édition de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Les Blues se sont imposé 3-0 face au PSG, en finale à New York. Les Parisiens étaient à bout de souffle...

14.07.2025

Les plus lus

Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !
«Jamais vu quelque chose de comparable» - Ils découvrent «l'œil de Sauron»
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !
Une ex-star du tennis frappée par une maladie auto-immune