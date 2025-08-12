Le gardien du Paris St-Germain Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe qui disputera mercredi la Supercoupe d'Europe contre Tottenham à Udine. Lucas Chevalier, récemment recruté, devrait prendre sa place, selon la liste annoncée mardi par le club.

Le PSG ne compte visiblement plus sur son gardien Gianluigi Donnarumma. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Auteur d'une saison exceptionnelle en 2024-2025, décisif dans la quête de la Ligue des champions, l'international italien de 26 ans est mis à l'écart au profit de Chevalier, qui vient de signer à 23 ans un contrat de cinq ans avec le club de la capitale.

Le Paris SG n'a pas donné de précisions concernant l'absence de Donnarumma dans le groupe, où figurent en plus de Chevalier les gardiens Matvey Safonov et Renato Marin. Luis Enrique devrait être interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d'avant-match dans la soirée.

Brillant en Ligue des champions, notamment face aux Anglais de Liverpool en 8e de finale, d'Aston Villa en quarts ou d'Arsenal en demies, Donnarumma avait su redresser la barre après un début de saison dernière inquiétant.

Une prolongation en échec

Si l'ancien gardien du Milan AC a souvent été critiqué pour ses sorties aériennes hasardeuses et l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par Luis Enrique, Donnarumma semble surtout payer l'échec de sa prolongation de contrat.

A un an de son échéance en juin 2026, des négociations pour une prolongation ont traîné tout au long de la saison sans aboutir, achoppant notamment sur la politique salariale que le PSG souhaite changer: plus de primes aux résultats et moins de fixe.

Des conditions que l'Italien et son entourage n'auraient pas acceptées qui se sont ajoutées à la frilosité des dirigeants parisiens à repartir pour un nouveau cycle de trois ou cinq ans avec «Gigio».

Direction l’Angleterre ?

Avec la mise à l'écart de Donnarumma et les garanties données à Lucas Chevalier par le directeur sportif Luis Campos, qui feraient du Nordiste le gardien numéro 1 du PSG, toute cohabitation semble désormais compromise.

L'Italien pourrait quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines. La Premier League anglaise est l'option la plus plausible pour lui, où les deux Manchester, en quête de gardien, et Chelsea, récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs ont été évoqués comme de potentielles destinations dans la presse sportive.

Un retour de Donnarumma dans le groupe lors du déplacement à Nantes dimanche, lors de la première journée de Ligue 1, semble désormais improbable. Le portier italien pourrait intégrer le groupe de lofteurs (joueurs mis à l'écart) du PSG, où figurent notamment Randal Kolo Muani et Renato Sanchez.

