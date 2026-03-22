Olivier Giroud a marqué le but de la victoire de Lille à Marseille (2-1), dimanche au Vélodrome lors de la 27e journée, mettant fin à la série de trois victoires consécutives de l'OM, mais Lyon, tombé à domicile contre Monaco (2-1), n'en a pas profité.

Olivier Giroud a marqué le but de la victoire de Lille à Marseille (2-1) dimanche. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Gregoire Galley

Nantes, pour la première de Vahid Halilhodzic sur le banc canari, s'est une nouvelle fois incliné, à domicile contre Strasbourg (3-2) lors du dernier match de la journée, et reste englué à la 17e place du championnat à 5 points de Auxerre, 16e et virtuel barragiste.

A Marseille, la jeune recrue anglaise Ethan Nwaneri, qui avait remplacé son compatriote Mason Greenwood sorti au bout d'un quart d'heure à la suite d'un choc, a ouvert le score pour l'OM (43e), sous une pluie battante et contre le cours du jeu.

Mais après la mi-temps, marquée par l'annonce de la fin de carrière de Dimitri Payet, Thomas Meunier a permis aux Lillois de revenir (49e) avant de délivrer un centre décisif à Olivier Giroud qui a terrassé les Olympiens (86e).

L'OM (3e, 49 points) est désormais à 11 longueurs du PSG et à 10 de son dauphin Lens, et voit revenir Lille qui grimpe à la 5e place à égalité avec Lyon (47 pts).

Parce que les Lyonnais n'en finissent plus de sombrer, enchaînant face à Monaco (2-1) un 8e match sans victoire toutes compétitions confondues. L'OL n'a plus gagné depuis le 15 février et achève une très mauvaise semaine après son élimination le 19 mars en Ligue Europa, par le Celta Vigo.

Monaco, au contraire, empoche son sixième succès d'affilée, qui lui permet de se rapprocher du podium, et de revenir à un point de l'OL et de Lille qui réalise la meilleure opération de la soirée.

Rennes gâche ses célébrations

Parce que Rennes (7e, 44 pts), incapable de déjouer la défense de la lanterne rouge Metz, a concédé un nul (0-0) qui complique fortement sa course à la qualification européenne.

Les victoires de Monaco à Lyon et de Lille à Marseille permettent aux Bretons de ne pas être décrochés, mais ce nul a le goût d'une défaite qui gâche les célébrations autour du 125e anniversaire du SRFC, en présence de la famille Pinault, propriétaire du club, et de nombre de ses glorieux anciens (Nonda, Gourcuff, Lama, Monterrubio, Angloma, Costil…).

En bas du classement, en s'imposant à domicile contre Le Havre, autre mal classé du Championnat (14e) 3-2, le Paris FC (13e, 31 pts), propriété de la famille Arnault et de Red Bull, s'est grandement rapproché du maintien en Ligue 1, son objectif cette saison.

Dominateur en première période avec deux buts d'avance, dont le premier de Ciro Immobile, sa recrue star cet hiver, le PFC s'est compliqué la tâche avec l'exclusion de Rudy Matondo (55e).

Le Havre en a immédiatement profité, mais n'a ensuite pas su bousculer les Parisiens -dont le capitaine Pierre Lees-Melou a été impliqué sur les trois buts de son équipe- qui ont refait le break en contre, pour assurer un cinquième match consécutif sans défaite.

En fin de soirée, Strasbourg a fini par renverser Nantes qui avait pourtant mis beaucoup d'intensité pour le retour d'Halilhodzic sur son banc. Devant au score par deux fois, portés par la Beaujoire retrouvée, les Canaris ont craqué face à la supériorité strasbourgeoise et l'entrée de leur buteur argentin Joaquin Panichelli, auteur d'un doublé. Le RCSA, 8e, se relance pour l'Europe. Le FCN est toujours plus proche de la descente.