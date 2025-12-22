Le milieu offensif japonais de Monaco Takumi Minamino souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé lundi son club. Il risque de manquer le Mondial 2026 qui commence dans moins de six mois.
«Taki» s'est blessé lors du 32e de finale de Coupe de France remporté à Auxerre (2-1) lors d'un contact avec Frederik Oppegard. Il est sorti sur une civière, le visage dans les mains, dès la 36e minute, remplacé par Mamadou Coulibaly.
Minamino, qui a disputé 21 matches cette saison avec Monaco (4 buts), compte 73 sélections (26 buts) avec le Japon. L'équipe nippone figure dans le groupe F avec les Pays-Bas, la Tunisie et un barragiste européen à déterminer entre Pologne, Suède, Ukraine ou Albanie.