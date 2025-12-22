Le milieu offensif japonais de Monaco Takumi Minamino souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé lundi son club. Il risque de manquer le Mondial 2026 qui commence dans moins de six mois.

Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche.



Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.



Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de… pic.twitter.com/khinJoeXxP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2025

Keystone-SDA ATS

«Taki» s'est blessé lors du 32e de finale de Coupe de France remporté à Auxerre (2-1) lors d'un contact avec Frederik Oppegard. Il est sorti sur une civière, le visage dans les mains, dès la 36e minute, remplacé par Mamadou Coulibaly.

Minamino, qui a disputé 21 matches cette saison avec Monaco (4 buts), compte 73 sélections (26 buts) avec le Japon. L'équipe nippone figure dans le groupe F avec les Pays-Bas, la Tunisie et un barragiste européen à déterminer entre Pologne, Suède, Ukraine ou Albanie.