Ligue 1 L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur

ATS

19.2.2026 - 00:07

Le Sénégalais Habib Beye, ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'OM, a annoncé mercredi soir le club. En tant que joueur, il a porté le brassard de capitaine de l'équipe.

Habib Beye a été nommé sur le banc de l'OM mercredi soir.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.02.2026, 00:07

19.02.2026, 00:22

L'OM, qui se déplace vendredi à Brest, était sans entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a une semaine. Samedi dernier, c'est Jacques Abardonado qui avait assuré l'intérim sur le banc lors de la réception de Strasbourg (2-2).

Ligue 1. Après la gifle à Paris, l'OM et Roberto De Zerbi se séparent

«Son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais constituent des atouts majeurs pour conduire le projet sportif du club dans cette nouvelle étape», a écrit l'OM dans le communiqué confirmant la signature de Beye. Le nouvel entraineur marseillais sera présenté à la presse jeudi à 14h15.

A Marseille, Beye, qui a porté le maillot blanc et bleu entre 2003 et 2007, aura pour mission de remettre en ordre de marche un groupe fortement secoué ces dernières semaines par la fin du mandat De Zerbi et par les soubresauts qui ont conduit au vrai-faux départ du directeur du football Medhi Benatia et au déclassement du président Pablo Longoria.

Coup de théâtre à l'OM. Medhi Benatia reste jusqu'en juin, Pablo Longoria déclassé

L'entraineur aura pour mission de décrocher une qualification pour la Ligue des champions tout en menant l'équipe à la victoire en Coupe de France, ce qui serait le premier trophée de l'OM depuis 2012.

