Tragédie de Crans-Montana «Il souffre» - Un footballeur de 19 ans brûlé sur 30% de son corps

Nicolas Larchevêque

7.1.2026

Suite à l'incendie meurtrier du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, des nouvelles encourageantes, quoique prudentes, parviennent de l'un des blessés graves. Tahirys Dos Santos, jeune footballeur prometteur de 19 ans, a quitté l'hôpital de Stuttgart et a été transféré à Metz pour y poursuivre son traitement.

Rédaction blue Sport

07.01.2026, 09:32

Tahirys Dos Santos, jeune joueur français de la réserve du FC Metz, a été rapatrié en France pour y recevoir des soins suite au terrible incendie de Crans-Montana. L'information a été relayée par plusieurs médias français, dont «L'Équipe».

Le jeune homme de 19 ans a été grièvement brûlé dans le bar «Le Constellation» dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Selon son entourage, Dos Santos a été brûlé sur environ 30% de son corps en tentant de sauver sa compagne de l'établissement en flammes.

Le joueur a d'abord été soigné dans un hôpital de Stuttgart. Il a ensuite été transféré mardu à Metz et admis à l'hôpital Mercy, près de sa famille. Son état s'est stabilisé, mais une nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Son agent, Christophe Hutteau, a indiqué sur «BFM TV» qu'il «devrait subir une greffe dans les prochains jours».

Solidarité au sein de l'équipe

Quelques jours seulement après le drame, son club a également manifesté son soutien. Les joueurs du FC Metz ont brandi un maillot avec l'inscription «On est avec toi Tahirys» avant leur match de Ligue 1 dimanche à Lorient.

Son agent avait déclaré aux médias français ce week-end que Dos Santos souffrait «terriblement» mais qu'il pouvait parler, comprendre et respirer seul. De nombreuses autres victimes de l'incendie nécessitaient encore une assistance respiratoire.

L’enquête se poursuit

Selon les chiffres officiels, l'incendie de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés. Parmi les victimes figurent de nombreux ressortissants étrangers, dont plusieurs Français. Les autorités françaises ont ouvert une enquête.

L'origine de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que des engins pyrotechniques pourraient en être la cause. La présomption d'innocence s'applique.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.

Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.

UGC publié par l'office du tourisme de Crans-Montana montrant des skieurs formant un cœur sur une piste en mémoire des victimes de l'incendie meurtrier survenu le soir du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse.

05.01.2026

