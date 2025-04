«Aujourd'hui je suis très heureux d'être l'entraîneur de Marseille, parce que j'adore les polémiques», a lancé en français le coach de l'OM Roberto De Zerbi, reconnaissant simplement avoir voulu «susciter une réaction chez les joueurs», après quatre défaites en cinq matches.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Ce qui s'est passé cette semaine, ce sont des choses normales qui se passent dans toutes les équipes», a-t-il assuré après un article de l'Equipe évoquant un début de clash entre l'entraîneur italien et ses joueurs lundi, au lendemain de la défaite 3-1 concédée à Reims.

«Lire que certains joueurs sont contre moi, c'est vraiment quelque chose de faux. Simplement, parmi les 22 joueurs, tous ne peuvent pas m'aimer, tous ne peuvent pas m'apprécier» et «je défendrai toujours mes joueurs. Mais d'eux, je veux toujours 100%», a insisté De Zerbi lors de cette conférence de presse d'avant-match.

«Nous avons fait sept bons mois jusqu'à obtenir sept ou huit points d'avance. Lors des cinq derniers matches, nous avons subi quatre défaites», a-t-il rappelé.

«Je donnerais ma vie pour mon travail. Mon travail m'a tout fait perdre. Il m'a beaucoup donné, mais il m'a tout fait perdre. Et donc, pour cette heure et demie sur le terrain, pendant l'entraînement, pendant le match, je suis prêt à tout. Et je voudrais que tout le monde fasse de même», a-t-il assumé.

Et «quand je fais une erreur, je demande pardon. Cette fois, je n'ai pas à demander pardon parce que j'ai fait tout en bonne foi, tout pour tenter de susciter une réaction chez les joueurs».

S'agissant enfin des rumeurs de la presse italienne faisant état d'un possible intérêt de l'AC Milan, il a répondu: «personne ne m'a appelé, aucune équipe ne m'a appelé et comme je l'ai toujours fait jusqu'à la fin de la saison, je ne parle pas avec les autres équipes».

Sa «volonté» serait de rester à Marseille «de nombreuses années, mais étant donné que les mariages se font à deux, nous devons revoir beaucoup de choses, voir comment nous terminons cette année», a-t-il ajouté.

Troisième du classement, Marseille (49 points) joue sur les sept derniers matches de la saison sa place en Ligue des Champions, face à Monaco (2e, 50 points), Nice, Lille, Lyon ou Strasbourg.