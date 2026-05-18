L'entraineur du PSG, Luis Enrique s'est dit dimanche «déçu» par ses joueurs après la défaite (2-1) contre le Paris FC et ne retient «rien de positif» de ce match, à deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

"𝗥𝗜𝗘𝗡, 𝗥𝗜𝗘𝗡, 𝗥𝗜𝗘𝗡 !"



Luis Enrique très remonté contre ses joueurs après la défaite contre le @ParisFC ! pic.twitter.com/wPGPZUjHT4 — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Rien de positif sur ce match, quand tu joues au football sans ambition et sans intensité, ce sont des choses logiques à voir», a déclaré dimanche soir Luis Enrique, «un peu déçu» de ses joueurs. «Je peux comprendre les joueurs mais être au PSG, cela doit être différent et j'attends plus de mes joueurs», a-t-il dit.

«Tu peux perdre mais j'espère toujours plus de mes joueurs, ils ont eu l'intention mais c'est difficile de jouer sans intensité», a-t-il insisté, «mes joueurs doivent surmonter les matches même si c'est difficile de se motiver» car sans enjeu.

Selon lui, «c'est une fin de saison plus compliquée que d'habitude:, l'année dernière on a joué la finale de la Coupe de France et cela été très motivant pour nous. Mais il reste deux semaines pour préparer le match le plus important de notre histoire».

Pour ces deux semaines, «on va faire de tout: se reposer physiquement et mentalement, et après on va faire un match amical» le week-end prochain «pour faire plus de charge de football», a précisé le coach.

Interrogé sur la célébration du titre avant le début du match dans un petit coin du stade Jean-Bouin, il n'a pas voulu faire de commentaire: «je ne suis pas intéressé par cette polémique, nous sommes les champions, j'ai fait la célébration il y a deux semaines».